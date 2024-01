El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al periodista Carlos Loret de Mola con dar a conocer supuestas propiedades, luego de que el columnista de EL UNIVERSAL presentara una continuación del reportaje “El Clan”.

“A ver si mañana; voy a volver a dar a conocer todos sus departamentos”, advirtió el presidente López Obrador al atribuirle supuestas propiedades a Loret de Mola en “zonas más exclusivas”.

El trabajo periodístico presentado por Loret en Latinus revela que el “brazo derecho” del presidente López Obrador, Daniel Asaf, “está involucrado en la repartición de contratos de medicinas y material para el Tren Maya”.

“Lo apodan ‘El Gallo’, pieza clave en la red de corrupción que han tejido los hijos del presidente y sus amigos”, describió el periodista.

Tras llamar “calumniador” y “corrupto” a Loret, el Presidente dijo que “hay cosas que no se pueden ocultar en la vida, una de ellas es la riqueza y más cuando es mal habida porque el nuevo rico es fantoche, y siempre sus alhajas, sus carros últimos modelos, sus casas, sus residencias, sus departamentos”.

“Como él, pues. Departamentos en el extranjero, entonces siempre le he dicho: ‘A ver, vamos a cambiar lo que tú tienes y tu familia, y lo que yo tengo y mi familia’. Y no me ha dado respuesta.

“Y me va, ya lo he dicho, a doler mucho porque le voy a tener que entregar, que dicho sea de paso, es de mis hijos porque yo no tengo nada, nada”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 18 de enero en Palacio Nacional.

AMLO defiende a Daniel Asaf

Al arremeter contra el periodista Carlos Loret de Mola y criticar su trabajo, el Presidente defendió a Daniel Asaf: “¿Quién es Daniel Asaf? Es el coordinador de la ayudantía, claro quer anda conmigo para todos lados, pero a ver, dónde están las pruebas. Que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido. ¡Nada! Es un vil calumniador, corrupto”.

