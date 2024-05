Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se encuentran instalados en el Zócalo mantendrán el plantón en el área pese a supuesto acuerdo de retirarse antes de la movilización convocada para el día de mañana por la Marea Rosa.

Al asegurar que “no existe ningún acuerdo”, el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, pidió a la Marea Rosa respetar su manifestación y los invitó a instalar su templete del lado contrario a donde ellos se encuentran instalados.

“No, no había ningún acuerdo, solamente pues previsión de cualquier situación de provocación. Hemos reacomodado un poco las carpas, los espacios. Nosotros sostenemos que esta es una plaza pública donde se han dado expresiones de diverso tipo, ¿no? No hay ningún acuerdo, no hubo ninguna conversación con la gente que viene mañana y, bueno, lo que estamos solicitando es que se respete la expresión que nosotros tenemos. De igual forma nosotros respetaremos otras expresiones que se den aquí en este espacio y no nos vamos a mover”, declaró el docente en entrevista con EL UNIVERSAL.

🔴 El Secretario General de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, aseguró que "no hubo ningún acuerdo de retirarse" hecho por el que el plantón permanecerá, al menos hasta la próxima semana. Exigió a "Marea Rosa" respeto por su manifestación y aseguró que no están en contra… pic.twitter.com/7HUh1M2D1t — El Universal (@El_Universal_Mx) May 18, 2024

Pedro Hernández aseguró que, de acuerdo a lo expresado por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre que respeta el derecho de la CNTE a manifestarse, ellos permanecerán en el área al menos hasta el próximo viernes o hasta que sus peticiones sean atendidas.

“El Presidente expresó en las reuniones que hemos tenido que respeta la expresión que tenemos nosotros como coordinadora e igual los movimientos sociales y, pues por el contrario, manifestó que no habrá ninguna situación de represión, ni física, ni administrativa, ni nada de esto.

“Nosotros pues vamos a mantener esta lucha, ya lo que ellos hagan pues no tenemos nosotros alguna situación. (…) No hay satisfacción a las demandas que hemos expresado porque el incremento de salario lo consideramos insuficiente y pues se programó y se acordó con el Presidente que el día lunes estaremos en la Secretaría de Gobernación con la titular para ver todo el problema político, de resarcir daños. El martes igual estaremos con el subsecretario de Egresos de Hacienda para ver el tema del 10%, qué es lo que ellos están planteando, dónde se va a aplicar”, informó.

