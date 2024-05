La abanderada de oposición Xóchitl Gálvez confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este afirmó que la Bandera Nacional es de todos, “hasta de los traidores a la patria”; la candidata presidencial respondió que el primer traidor a la patria es el Mandatario.

“Pues él será el traidor a la patria, porque quien traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos entregándole el país a la delincuencia. Es un Presidente que saludó a la mamá de El Chapo, es un Presidente que saludó a los delincuentes en Badiraguato las siete veces que fue, y es un Presidente que liberó a Ovidio. Si hablamos de traidores a la patria, él tendría que ponerse en primer lugar”, expresó en entrevista.

Previamente, en reunión con representantes de la comunidad LGBTTIQ+, Gálvez Ruiz había agradecido al presidente López Obrador que diera marcha atrás a su decisión de no izar la Bandera Nacional en el Zócalo el próximo domingo y pidió a Morena que “no se ardan de esta marcha, no se ardan de la Marea Rosa, pero es que su servidora sí va a defender la división de poderes, sí va a defender al INE, sí va a defender a la democracia. (…) Por eso la Marea Rosa está con nosotros, porque defendemos esas causas”, destacó.

Dijo que la del domingo será una concentración de una alegría tremenda, “porque la gente lo que quiere es una presidenta que respete la Constitución, que respete la división de poderes, que termine con el odio, que impulse la libertad”.

Xóchitl Gálvez agradeció a la disidencia magisterial que se vaya a reubicar para permitir que la Marea Rosa tenga su movilización en el Zócalo y aclaró que esa concentración no será un cierre de campaña en la Ciudad de México.

Dijo que habrá una veintena de cierres regionales o estatales y aunque se perfila que el último día de campaña vaya a Nuevo León, confesó que le gustaría cerrar en Hidalgo, su tierra natal.

“No, no es el cierre (el domingo), nadie está haciendo un cierre, yo voy a una concentración, una concentración de una alegría tremenda. (…) Si pudiera, yo me iría a mi pueblo con mi familia, con la gente que quiero. Ojalá me dé la agenda, pero yo quisiera acabar ahí, ahí donde empezó todo, donde hace 44 años salí buscando un sueño, entonces ahí sería el lugar (del cierre final)”.

Xóchitl Gálvez anunció que en los cierres estatales no habrá concentraciones multitudinarias, porque ese nunca ha sido su estilo.

La candidata opositora aseguró por otra parte que el tercer debate presidencial del próximo domingo va a estar “buenísimo”, por lo que invitó a la población a verlo.

Señaló que en este último debate “habrá sorpresas” y se escucharán nuevamente expresiones como “narcocandidata”, con la que se refirió a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, porque el INE no las prohibió.

“Que quede claro que nada más se ordenó que se retire, pero no dijo que no se puede decir. Nos vamos a decir cosas”, adelantó.

“No se lo pierdan, va a estar buenísimo, de verdad se los digo. Después del partido del Cruz Azul y del triunfo de mi Máquina va a venir el triunfo. (…) Va a estar bueno, porque hay cinco minutos de confrontación, pero la verdad de las cosas es que la realidad los tiene contra la pared, 50 mil personas sin salud, 185 mil personas asesinadas”, recalcó.

Garantiza AMLO manifestación

Muy temprano, desde Tapachula, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este domingo, en la marcha de la Marea Rosa, a la que asistirá la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, se izará la Bandera monumental porque el Lábaro Patrio es de todos, hasta de los “traidores a la patria”.

“Para los del bloque conservador que están dale y dale que les quitamos la bandera, no, no, no, la Bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, es nuestra Bandera, es la Bandera de los mexicanos”.

En conferencia, el Ejecutivo dijo que su gobierno es respetuoso del derecho a la libre manifestación.