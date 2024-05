La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió con representantes de la comunidad LGBTTTIQ+, ante quienes se comprometió a combatir los crímenes de odio e impulsar una nueva cultura de respeto y tolerancia hacia la diversidad sexual.

En el marco del Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, anunció que de llegar a la Presidencia de la República tendrá un gabinete plural e integrará a miembros de ese sector.

En el encuentro, Xóchitl Gálvez recalcó que “en mi gobierno haremos todo lo necesario para terminar con la discriminación hacia las poblaciones LGBTIQ+, discriminación que todavía subsiste en el ámbito laboral, educativo, político, económico y también decirles que ustedes van a ser parte de mi gobierno en puestos de primer nivel. Aquí va a estar una Consuelo Sáizar en mi gabinete, no tengan ninguna duda, ustedes serán parte del gobierno”, prometió.

Lee también Sheinbaum advierte que faltan políticas públicas para evitar exclusión de la comunidad LGBTI+

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien fue recibida con una gran ovación y el grito de batalla de “¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!”, exhortó a tenerle confianza a su proyecto, pero aclaró que no esta pidiendo un “cheque en blanco” de los votantes de la comunidad LGBTTTIQ+.

“Aquí no hay cheques en blanco. Y yo no quiero que me den cheques en blanco. Yo quiero que supervisemos el trabajo y que sean parte de esos consejos consultivos, que las instituciones realmente, el COPRED, vuelvan a funcionar para bien, vuelvan a impulsar políticas contra la discriminación, puedan hacer campañas contra toda esta agresión que sufren las mujeres trans, todo esto que está pasando, todos estos homicidios de odio los tenemos que erradicar”.

Al acto que se realizó en el Word Trade Center de la Ciudad de México, acudió Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del Partido Acción Nacional, lo que representó la primera vez que un militante y consejero panista asiste a un encuentro con la comunidad LGBTTTIQ+.

Lee también Católicas enfrentan a drag que hacía sesión de foto frente a iglesia en Sonora

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot