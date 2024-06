Se queda el PRI mexiquense sin liderazgos

Con la salida del PRI del exgobernador Alfredo del Mazo y de la excandidata a la gubernatura, Alejandra del Moral, tal parece que en el Estado de México quedan pocos liderazgos, si bien, en las filas del tricolor persisten los exmandatarios Emilio Chuayffet, Arturo Montiel y César Camacho, entre otros, la realidad es que suman poco, pues su tiempo político parece haberse extinguido. Del Grupo Atlacomulco, nos hacen notar, prácticamente no quedó nada, mientras que el llamado a la unidad del partido proviene de liderazgos que si bien no son incipientes, aún no tienen el peso de aquellos. Nos dicen que la guerra de declaraciones por la salida de Del Moral y la expulsión de Del Mazo ha dejado un quebranto que nubló el liderazgo de Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien tendrá el reto de sacar a flote al partido en estas elecciones y hacer que resurja de las cenizas.

Tribunal electoral se dice listo

A unas horas de que inicie la jornada del 2 de junio, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que preside el magistrado Armando Ambriz Hernández, se dijo listo para encabezar la revisión de los resultados y la declaración de validez de la elección en la que habrá de elegirse a los titulares de la Jefatura de Gobierno y las 16 alcaldías, así como los 66 diputados locales y 204 concejalías. Lo cierto es que, por lo menos en lo que refiere a la elección de la Jefatura de Gobierno, los actores políticos involucrados han advertido que esta podría definirse en los tribunales, pues algunos consideran que se perfila para tener resultados cerrados, mientras otros acusan que echarán mano de la judicialización del proceso para verse favorecidos. Por donde se le vea, la tarea del tribunal, parece, no será menor en esta elección.

Alertan por fake news electorales

Quien hizo un llamado a los ciudadanos para no caer en información falsa este domingo fue el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que encabeza Salvador Guerrero Chiprés, pues han detectado que a través de redes sociales o chats vecinales comenzaron a circular fake news, entre ellos uno relacionado con el supuesto cambio en la fecha de las elecciones, para prevenir enfrentamientos entre electores. El consejo también alertó a los ciudadanos de no compartir imágenes de su voto o pulgar entintado, pues estos datos podrían ser utilizados por ciberdelincuentes para cometer robo de identidad.