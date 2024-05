Decenas de vehículos con utilería del templete y pantallas para la congregación #DefendamosLaRepública, de la Marea Rosa, acusan que desde la noche de ayer no han podido instalarse debido a la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la plancha del Zócalo.

Pese a que los maestros prometieron a reubicar su plantón previo a la manifestación de la Marea Rosa, en el primer cuadro del Centro Histórico permanecen decenas de casas de campaña, toldos, lonas y colchonetas en donde los trabajadores de la educación comen y duermen.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, los choferes de los vehículos de carga declararon que aunque la policía capitalina les permitió el paso hasta Palacio Nacional, no pueden avanzar debido a que los integrantes de la CNTE aún mantienen ocupada una buena parte del perímetro del Zócalo.

Foto: Yaretzy Oznaya / EL UNIVERSAL

“Llegamos desde anoche. Ya teníamos que estar instalados en la mañana con el templete y las plantas de luz, pero no nos dejan los maestros. Los policías dicen que van a negociar con ellos, pero no vemos claro. A ver si al rato no dicen que es político, que es de los de acá o de los de allá, porque quienes tienen la culpa son los maestros”, contó a esta casa editorial uno de los transportistas quien prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Foto: Yaretzy Oznaya / EL UNIVERSAL

CNTE anuncia “reubicación” de plantón

De cara a la “marea rosa” en favor de Xóchitl Gálvez a realizarse este domingo 19 de mayo en el Zócalo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cedieron el espacio que ocupan para que pueda desarrollarse la manifestación.

Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE, señaló que habrá una “reubicación para evitar cualquier situación el día domingo”.

🔴 Camiones que transportan el templete para la congregación #DefendamosLaRepública, convocada para mañana por "Marea Rosa" no pueden pasar al Zócalo a hacer la instalación.



— El Universal (@El_Universal_Mx) May 18, 2024

Juez ordena izar la bandera este domingo, pese a marcha de la marea rosa

Un juez ordenó a la autoridad responsable del gobierno de Andrés Manuel López Obrador izar la bandera nacional en el Zócalo este domingo que se llevará a cabo la concentración de la llamada “Marea Rosa”, en la que participará la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

El abogado Juan Mata Vadillo reportó este sábado que un juez en materia Administrativa determinó procedente conceder la medida cautelar en el amparo que tramitó, para el efecto de que mañana se ize la bandera de México en la asta monumental de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, Mata Vadillo publicó un extracto de la resolución: “En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128, 129, 138 y 147, de la Ley de Amparo, es procedente conceder la medida cautelar solicitada para el efecto de que la autoridad responsable ize la bandera el día diecinueve de mayo del año en curso, debiendo acreditar esa circunstancia con constancia fehaciente que remita a este órgano jurisdiccional”.

Foto: Yaretzy Oznaya / EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el viernes que dio la instrucción de que ize la bandera este domingo, porque este símbolo patrio es de todos los mexicanos.

“La instrucción es que se ice la bandera, claro, que se busque hacerlo en las primeras horas del domingo y arrearla hasta que terminen los actos. Llevamos tanto tiempo en esta lucha. Antes, cuando nosotros estábamos en la oposición, no nos permitían ni siquiera usar el Zócalo, pero tampoco izaban la bandera, nada más que ahora, pues se fijan de todos los medios de información”, indicó el mandatario desde Chiapas

Foto: Yaretzy Oznaya / EL UNIVERSAL

Debido al plantón, integrantes de la CNTE no permiten el acceso a los camiones que prepararán el montaje para la Marea Rosa en Zócalo de la CDMX.

Integrantes de la CNTE aún no permiten el acceso a los camiones que prepararán el montaje para la Marea Rosa en Zócalo de la CDMX. Foto: Yaretzy Osnaya/EL UNIVERSAL

Integrantes de la CNTE aún no permiten el acceso a los camiones que prepararán el montaje para la Marea Rosa en Zócalo de la CDMX. Foto: Yaretzy Osnaya/EL UNIVERSAL

