La bandera monumental del Zócalo de la Ciudad de México no será izada este domingo 19 de mayo, cuando se realice la marcha de la llamada "marea rosa", en donde estará presente Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza PAN-PRI -PRD.

Esto luego que el presidente López Obrador señaló que cuando hay protestas no se iza o arrea el lábaro patrio para no caer en provocaciones.

“Sí, la bandera sí se tiene que izar, yo no sé por qué razón (la quitan). Es para protegerla.

“Es que cuando se va a izar o se va a arrear, si hay protestas, pues no se quiere caer en ninguna provocación. Nada más eso, y yo no creo que nadie se atrevería a afectarla, nadie, nadie, pero no pueden salir (los militares de Palacio Nacional)”, dijo en su conferencia mañanera de este miércoles 15 de mayo en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó que, regularmente, a las 18:00 horas, militares salen de Palacio Nacional para arrear la Bandera, un hecho que es observado por mucha gente que pasa por el Zócalo capitalino, e incluso, reveló, que él en ocasiones observa esta ceremonia.

“Cada vez que salen a arrear la bandera en la tarde, a las 06:00 de la tarde, soldados, se reúne la gente y hacen vallas porque la gente tiene mucho respeto a nuestros símbolos patrios, todos los mexicanos queremos mucho a nuestra bandera.

“Es un espectáculo, yo lo observo porque salgo a veces a la ventana a ver cómo está el Zócalo”, comentó.

