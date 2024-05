Consejeros se quejan por recursos, pero aseguran su bono de salida

Los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), nos platican, “dejaron varias cejas levantadas”, pues se quejan de que no tienen dinero para continuar con el proceso electoral, pero desde marzo de 2023 blindaron la conclusión de su gestión, aprobando un bono de tres meses de salario por cada año por el que fueron designados. Nos detallan que los consejeros pidieron una ampliación presupuestal de 40 millones de pesos para el proceso electoral y es posible que de ahí salgan los primeros bonos para dos consejeros que se van en octubre y recibirán alrededor de un millón 650 mil pesos, mientras la consejera presidenta Mireya Gally Jordá se llevará un millón 800 mil pesos. ¡Año de Hidalgo!

Crecen diferencias en Morena

Donde se siguen dando “por debajo de la mesa” en Veracruz, nos cuentan, es en Morena, pues cada vez crecen más las diferencias. Nos relatan que el caso más reciente fue la salida de varios integrantes de la Secretaría de Gobierno estatal, entre ellos los subsecretarios Yair Ademar Domínguez Vázquez e Israel Hernández Roldán, identificados con un grupo político al interior del morenismo y que no comulga con la candidata a la gubernatura Rocío Nahle García (Morena), pero lo peor es que “dicen las malas lenguas” que la petición de salida la hizo doña Rocío, asesorada por algunos liderazgos del partido que no gozan de buena fama y no tienen oficio político, aunque otros ya se resignan a lo que puede venir. ¡Auch!

Resurge en PAN “morenovallismo”

Desde Puebla, nos comparten que el “morenovallismo” intenta resurgir en la contienda electoral a través del candidato a la presidencia municipal de la capital, Mario Gerardo Riestra Piña (PAN), pues presuntamente hay una “bolsita de ahorro” para la compra de votos y campañas negras que proviene del senador Roberto Moya Clemente (PAN), quien fue “nada más y nada menos” que secretario de Finanzas durante el gobierno del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle (PAN) y hoy se hace acompañar de “personajes” como el exdiputado Fernando Manzanilla (PAN), por mencionar uno, por lo que algunos aseguran que con esta “cuadrilla morenovallista” la oposición busca concluir la tarea de don Rafael, aunque en el aire queda la pregunta a don Roberto, ¿de dónde sale el dinerito?