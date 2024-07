¿Se le cae la máscara al exgobernador Javier Corral?

Como dicen que “dime de qué presumes y te diré de qué careces”, nos cuentan que en Chihuahua el exgobernador Javier Corral Jurado (Morena) anda en el “ojo del huracán” por el proceso legal que hay en su contra. Nos detallan que varios critican que, durante su mandato, don Javier presumía de honestidad, apego a la ley y hasta se erigía como el gran juzgador, pero en esas ironías de la vida hoy está en el banquillo de los acusados de la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades que merecen sanciones administrativas y hasta penales, aunque don Javier “lo toma a la ligera” y “se dio el lujo” de no acudir a la audiencia de este martes, a la que sólo envió a su abogado. ¡Qué tal!

Hasta la discreción les incomoda

La que se ha mantenido discreta desde que recibió su constancia de mayoría, nos comentan, es la gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN). Nos señalan que doña Libia Dennise ha optado sólo por usar las redes sociales y no encabezar actos públicos, lo que fue criticado por la delegada de MC y excandidata a la gubernatura Yulma Rocha Aguilar, quien señaló a la virtual mandataria “por andar en confinamiento político”. Queda claro que en política no se le puede dar gusto a nadie, aunque nos dicen que lo cierto es que hay algunos actores políticos muy ardidos por el triunfo de la panista en tierras guanajuatenses. ¡Qué ardillas!

Funcionaria consentida de la 4T

A la que no le ha ido nada mal con la 4T en Tabasco, nos platican, es a Sheila Cadena Nieto (Morena), nuera del maestro de primaria de Andrés Manuel López Obrador, Rodolfo Lara Lagunas, pues desde 2018 no le ha faltado cargo público. Nos recuerdan que doña Sheila comenzó como diputada local, luego dirigió el Instituto de la Juventud y el Deporte estatal y de ahí pasó a la Secretaría para el Desarrollo Energético del Estado, de donde, “dicen las malas lenguas”, fue despedida por apoyar a Claudia Sheinbaum en el proceso interno, pero ahora el gobernador electo Javier May Rodríguez (Morena) la designó secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¡Vaya racha