Van por revisión de tarifas de agua en Edomex

Ahora que el tema del abastecimiento de agua potable y la sequía se ha puesto en la mira, fue el secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma, quien puso sobre la mesa la necesidad de revisar y ajustar las tarifas por el suministro del líquido. Durante una reunión del grupo de trabajo en la materia, el secretario señaló que actualmente los cobros no son justos para la población, pues pese a que en algunas zonas el líquido se distribuye por tandeo o de plano no llega, a los ciudadanos se les hacen cargos hasta por 2 mil pesos, además de que el suministro no es equitativo entre zonas populares y residenciales. Por cierto, que en esta tarea deben estar involucrados los municipios y sólo 21 de ellos han atendido la revisión de las mismas.

Denuncian a Torruco por exceder gastos de campaña

El candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía Miguel Hidalgo, Antonio Carbia Gutiérrez, denunció ante el INE a su contrincante morenista Miguel Torruco, por el exceso de gasto durante su campaña, particularmente por lo que refiere a la publicidad con la que ha tapizado la demarcación, además del daño ambiental que deriva de la misma. Nos platican que el emecista acudió a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para formalizar dicha denuncia y exigió a la autoridad electoral le retire la candidatura a Torruco, pues asegura que en pendones y publicidad exterior ha gastado millones y millones.

Batres se lanza contra conservadores

En el marco del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el jefe de Gobierno, Martí Batres, aprovechó para reiterar que si la CDMX es una capital de avanzada y progresista no ha sido por los conservadores, pues por el contrario y a pesar de ellos, grupos vulnerables, como ha sido la comunidad LGBTTTIQ+, han logrado que se reconozcan sus derechos. Batres incluso señaló que ahora hay quienes caen en el oportunismo y solamente manifiestan posturas a favor de la comunidad por el contexto. ¿Será que se refiere a alguien en particular?