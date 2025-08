Las autoridades auxiliares de Playa Grande, una agencia del municipio de San Pedro Huamelula en la Costa de Oaxaca, detuvieron y encarcelaron al periodista Esaú Zavaleta, durante una cobertura periodística relacionada con una denuncia ciudadana.

El periodista relató que acudió a la asamblea de la comunidad, tras ser invitado por personas de la población para recoger su testimonio sobre la intención de las autoridades de la localidad para derribar un árbol maderable en peligro de extinción, y que se encuentra al interior del domicilio de la joven Deysi Abigail.

Sin embargo, al llegar a la asamblea que inició alrededor de las 8:00 horas de la mañana de hoy, fue amenazado, sometido y encarcelado por policías de la población conocidos como topiles.

“En esta asamblea se cometieron delitos contra mi persona, uno de ellos, me privaron de libertad, me coartaron mi libertad de expresión como periodista, me amenazaron y me mantuvieron retenido en la cárcel de la agencia municipal.

“Acuso directamente a la agente municipal de Playa Grande, es una mujer, no puede creer que una mujer violente a otra mujer. Y a los topiles, que fueron los agresores a este medio de comunicación, quienes me sometieron y me metieron a la cárcel”.

Esaú Zaveleta relató que dentro de la cárcel de la agencia pudo ver cómo amedrentaban a la joven Deysi Abigail, la obligaron a disculparse, cómo la intimidaron y se burlaron de ella, con la advertencia de que si no lo hacía también la metían a la cárcel.

“Afortunadamente cuando me detuvieron pude grabar el audio, ahí el agente municipal decía que el reportero se comportó grosero y por eso lo encerraron, eso no es cierto, aquí tengo la evidencia, el audio de cómo estaba platicando de ella, de cómo me sometieron y me metieron a la cárcel”.

El periodista señaló que lo peor fue que en esa asamblea se encontraba el presidente municipal de San Pedro Huamelula, Daniel Gutiérrez Peña, quien no intervino y permitió que fuera agredido y encarcelado.

“Le dije al presidente municipal que estaban coartando mi libertad de expresión, pero no dijo nada. Uno de los topiles, del que tengo su foto, dijo: aquí nosotros hacemos lo que queremos y hasta encerramos al presidente municipal, si queremos”.

Esaú Zavaleta fue liberado tras difundirse en medios de comunicación que fue detenido de manera arbitraria en la agencia municipal de Playa Grande.

Una vez que obtuvo su libertad acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra las autoridades de la agencia de Playa Grande y los topiles que lo amenazaron, sometieron y encarcelaron.

