Sandra Yaretzi García Vásquez, una joven de 19 años, desapareció este fin de semana en Asunción Ixtaltepec, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; su familia pidió ayuda para localizarla y afirmó que desde hace dos meses han sufrido amenazas para exigirles el “cobro de piso”.

A través de un video en sus redes sociales, su hermana detalló que Sandra García desapareció la noche de ayer y hasta el momento no ha sido localizada.

En un primer momento, dijo, pensaron que se encontraba con su novio; pero, ya confirmaron que no estaba con él, y sigue sin aparecer y sin responder las llamadas que realizan a su teléfono celular.

“Les quiero pedir de corazón que me ayuden a buscar a mi hermana Sandra Yaretzi García Vásquez, tiene 19 años, el día de ayer desapareció por la noche, no ha sido localizada, nosotros tenemos aproximadamente dos meses siendo amenazados por el cobro de piso.

“Es una niña que no sale sin autorización de mis papás, tiene 19 años, pero ella no se manda sola. Siempre ha respetado a mis papás. Las personas que nos conocen saben que ella trabaja en mi casa, que no tiene amistades, que solo sale con mis papás”.

La hermana de Sandra García, con llanto, suplicó ayuda para localizarla y manifestó no tener ninguna idea hacia dónde pudieron llevársela.

