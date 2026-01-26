Sinaloa fortaleció su presencia en el escenario turístico internacional tras su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

Durante la conferencia Semanera encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, informó que la asistencia de la entidad a este encuentro global se sustentó en tres líneas de acción: la promoción y comercialización del destino, la captación de inversiones y el impulso a la conectividad aérea.

La funcionaria destacó que FITUR es el evento turístico más relevante a nivel mundial y que en esta edición México fungió como país socio, lo que otorgó una amplia proyección al país antes, durante y después de la feria. Precisó que participaron 156 naciones y las 32 entidades federativas.

Como parte de la agenda de trabajo, Sinaloa sostuvo más de 400 reuniones de negocios con operadores turísticos, agencias de viajes, aerolíneas, medios especializados y socios estratégicos provenientes de regiones como España, Rusia, África, Medio Oriente y Sudamérica.

En el rubro de promoción, se llevó a cabo una presentación de destino ante alrededor de 50 agentes de viaje, tour operadores y representantes de medios especializados, donde se expusieron cinco rutas turísticas que recorren distintos puntos del estado.

Sosa Osuna subrayó que, si bien Mazatlán se mantiene como uno de los principales destinos de sol y playa del país, la estrategia del gobierno estatal busca posicionar a Sinaloa de manera integral. En este sentido, resaltó la ruta Del Pacífico a las Barrancas, que conecta Mazatlán con Los Mochis y funge como acceso a las Barrancas del Cobre, incluyendo destinos como Topolobampo, El Maviri y El Fuerte, uno de los cinco Pueblos Mágicos de la entidad.

Además de las reuniones comerciales, Sinaloa promovió su identidad cultural a través de sus tradiciones, gastronomía y artesanías, con la participación de cocineras tradicionales y artesanos, elementos que, dijo, distinguen al estado frente a otros destinos internacionales.

En materia de conectividad aérea, se sostuvieron encuentros con aerolíneas como Volaris, Viva Aerobús y WestJet, de los cuales se desprendieron acuerdos para la apertura de nuevas rutas que serán anunciadas próximamente.

Respecto a la inversión turística, la secretaria de Turismo señaló que cadenas hoteleras de gran relevancia internacional manifestaron interés en desarrollar proyectos en Sinaloa, entre ellas Barceló, Iberostar y RIU. Esta última, agregó, reiteró su compromiso de inversión en Mazatlán, donde se proyecta la construcción de uno de los complejos hoteleros más grandes del mundo.

