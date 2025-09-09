Más Información

Ciudad Victoria.- Por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario dictó una sentencia de 19 años de cárcel a Mario “G”, en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.

Dicha resolución fue emitida por la jueza de Enjuiciamiento, Martha Patricia Rodríguez, en la Sala H de la Primera Región Judicial, tras la comprobación del , a través de un convenio irregular firmado por una aseguradora.

El extitular de la Secretaría de Educación fue acusado por la firma de un convenio con una, para lo cual no tenía facultades.

En el mes de septiembre de 2023 Mario “G” fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, relacionados con la firma de un convenio con la empresa aseguradora y fue declarado culpable el 22 de agosto de este año 2025.

Actualmente el exservidor público se encuentra en libertad hasta que concluyan los tiempos que otorga la ley para la defensa.

