El presidente municipal de Pluma Hidalgo, David Aguilar Velásquez, separó del cargo al tesorero Genaro Abundio Hernández Bohórquez, luego de que éste último difundió un video en el que fue agredido por el edil tras denunciar la falsificación de su firma y sellos.

En un comunicado, David Aguilar acusó que el tesorero se presentó a su oficina para exigir pagos y cobros indebidos que no cuentan con sustento legal ni autorización del Cabildo, y adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Presenta tesorero video

Ayer, Abundio Hernández hizo público un video en el que fue agredido por el presidente municipal de Pluma Hidalgo; en la grabación se escucha al tesorero acusar al edil de haber falsificado sus firmas y sellos para desviar recursos públicos. “Te chingaste todo el dinero”, lo acusa.

En respuesta, David Aguilar aseguró que se negó a entregar dinero al Tesorero; pero que éste, reaccionó con “agresiones verbales y posteriormente con violencia física en contra del Presidente Municipal”.

“Es importante señalar que el 01 de agosto del presente año se presentó en la Mesa de Seguridad regional el hostigamiento ejercido por el tesorero, quien ha pretendido obtener beneficios personales mediante cobros excesivos y préstamos no reconocidos por ningún integrante del Cabildo”.

El edil de Pluma Hidalgo también aseguró que la hija del tesorero, Itzel Hernández Jiménez, solicitó de manera indebida un millón de pesos como supuesto "estimulo" por la participación de su padre en actividades ajenas a la administración.

“Situación que fue rechazada y puesta a consideración del Cabildo, cuyos integrantes son testigos de este hecho”, recalcó.

Ante los hechos ocurridos, informó que tras una sesión con regidoras y regidores, se determinó separar de manera definitiva al tesorero de su cargo y presentar formalmente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, “a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se garantice la seguridad e integridad de las y los servidores públicos municipales”.

