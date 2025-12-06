Monterrey.— Durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, en junio de 2026, las rentas en plataformas digitales en casas y departamentos en Monterrey subirán hasta casi 700%.

En un ejercicio realizado por EL UNIVERSAL se encontró que propietarios de inmuebles adscritos a la aplicación Airbnb ubicados en los municipios de Guadalupe, Monterrey y San Pedro dispararon el costo del alquiler durante los días que se celebrará el Mundial de Futbol.

En la revisión se consideró un alojamiento de 15 días, que abarcan las fechas de los cuatro partidos que se realizarán en el Estadio de los Rayados del Monterrey, los días 14, 20, 24 y 29 de junio de 2026.

Lee también Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

El municipio que más aumento registra es Guadalupe, donde se ubica el recinto deportivo. En esta ciudad el costo promedio de alojamiento por los 15 días es de 17 mil 633 pesos en diciembre de 2025, y para junio de 2026 el precio sube a los 136 mil 459 pesos, lo que representa un incremento de 673%.

En los alojamientos revisados, los departamentos que se ofertan están ubicados en las colonias aledañas al Estadio BBVA, como el centro de Guadalupe, Jardines de la Pastora, Tolteca, Azteca y Riveras del Río.

El segundo municipio con más incremento es San Pedro Garza García, donde el precio por alojamiento durante los mismos días en 2025 ronda los 13 mil 835 pesos, y en junio de 2026 sube a 76 mil 284, representando un aumento de 451%.

El municipio que más aumentó registra en los inmuebles adscritos a la aplicación Airbnb es Guadalupe, donde está el recinto deportivo. Fotos: Capturas de pantalla

Lee también Samuel García, Mariana Rodríguez y funcionarios regios, acuden a sorteo mundialista de FIFA 2026 en Washington DC

La siguiente zona es el área de Santa Lucía y la Macroplaza, en Monterrey, donde los departamentos están ubicados aproximadamente a 10 kilómetros del estadio.

En estos lugares, las rentas se incrementan 416%, pasando de 22 mil 699 pesos en diciembre de 2025 a 117 mil 204 pesos durante la justa mundialista.

En el área de Fundidora, a siete kilómetros del recinto deportivo, el incremento es de 385%, al pasar de 21 mil 747 pesos en 2025 a 105 mil 517 en junio de 2026. Mientras, en el centro de Monterrey se detectaron incrementos de 164% en la renta de departamentos y casas con precios de 13 mil 261 pesos para este año y para el siguiente el costo sube a 35 mil.

Lee también Sube hasta 18% la renta de locales

El diputado Jesús Elizondo Salazar advirtió sobre los costos excesivos de las plataformas de alojamiento y presentó una iniciativa para reformar la Ley de Turismo, y con ello regular y topar los precios, como lo tiene marcado el sector hotelero de Nuevo León, estado sede, junto con Jalisco y la Ciudad de México, del Mundial de Futbol.

“Esto nos obliga a la creación de una nueva Ley de Turismo sostenible que implica muchas aristas, entre ellos la regulación del Airbnb; es un tema complejo porque abarca municipios, seguridad, turismo, pero el primer paso es tener un registro”, abundó el legislador por Morena en el Congreso local.

El gasto por turista

El estudio El Papel de Airbnb en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la plataforma digital, indica que en el caso de Nuevo León se esperan 26 mil huéspedes que contribuirán en aproximadamente 161 mil noches de alojamiento y su gasto diario ascenderá a los 293 dólares por día, es decir, unos 5 mil 400 pesos diarios.

El municipio que más aumentó registra en los inmuebles adscritos a la aplicación Airbnb es Guadalupe, donde está el recinto deportivo. Fotos: Capturas de pantalla

Lee también Asistencia de Sheinbaum en sorteo del Mundial 2026 manda mensaje de certidumbre y confianza: Concanaco

El análisis de Airbnb señala que dicha cantidad diaria por huésped durante junio y julio de 2026 incluye el gasto por alojamiento, alimento, transporte, entretenimiento, compras, entre otros gastos.

Con lo anterior, se proyecta que los ingresos totales de los anfitriones de Airbnb en Monterrey y sus alrededores durante la Copa Mundial alcanzarán casi 7 millones de dólares.

La Secretaría de Turismo del estado proyecta una derrama económica superior a 3 mil millones de pesos por la llegada de más de 500 mil turistas nacionales y extranjeros.

La dependencia estatal informó que actualmente Nuevo León cuenta con 300 hoteles regulados con cerca de 18 mil habitaciones, las cuales se incrementarán a 22 mil para el evento mundialista.