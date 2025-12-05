La Selección Mexicana, en incertidumbre tras el Sorteo de la Copa del Mundo 2026

Luego del Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana se encuentra en incertidumbre. No conocer este día a su tercer rival de grupo no agradó del todo al combinado nacional.

Javier Aguirre, técnico de México, aceptó que hubiera preferido no tener la incertidumbre de sus rivales y conocer de golpe a los otros tres equipos que conforman el Grupo A.

“Con la incertidumbre del tercer rival porque tenemos cuatro posibilidades, cuatro estilos diversos y esa incertidumbre me hubiera gustado no tenerla, pero bueno, en marzo se despejará la duda”, declaró tras el Sorteo Final.

Ya con los rivales conocidos, México comenzará la planeación para cerrar los tres partidos que disputarán entre mayo y junio. Para el Vasco, la planeación va por buen camino y asegura tener su plantilla en un 80 o 90 por ciento.

“Pedí rivales africanos, pero no es lo mismo Sudáfrica que Argelia o Egipto, son de arriba. Creo que la preparación va por buen camino, tengo la base del equipo en uno 80 o 90 por ciento; hay que esperar que tengan un buen semestre todos y que surja alguna sorpresa”, agregó el timonel mexicano.

Por otra parte, el Vasco mencionó que Sudáfrica tiene más jugadores locales, situación que complica más su conocimiento; sin embargo, espera duelos interesantes ante ambas selecciones confirmadas: Corea del Sur y el cuadro africano.

“Con Corea y Japón tuvimos hace poco partidos y Sudáfrica es un equipo muy local, muchos jugadores locales. Van a ser partidos interesantes, estilos muy diversos. Vamos a prepararnos bien para enfrentarlos. Sobre todo, decía yo lo de Europa, hasta marzo, pero estamos en casa y con mucha ilusión”, agregó el timonel.

Sobre el grupo se limitó a responder que “no hay que subestimar a nadie, no podemos creer que porque en los papeles somos inferiores o superiores ya se jugó el partido”.