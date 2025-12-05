Selección Mexicana: ¿Quién será el tercer rival del Tricolor en el Mundial de 2026?

La Selección Mexicana ya conoce a dos de sus tres rivales que enfrentará en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026.

Sudáfrica y Corea del Sur, en ese orden, serán sus primeros oponentes; el tercero, saldrá de la Ruta D del Repechaje de la UEFA (Europa), donde se encuentran Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte.

Los daneses jugarán contra los macedonios, mientras que los checos lo harán ante los irlandeses; ambas semifinales se jugarán el jueves 26 de marzo.

Los ganadores de cada llave avanzarán a la final, a disputarse el martes 31 de marzo, para definir qué selección clasificará al Mundial y formará parte del Grupo A, junto a México.

Dinamarca (Bombo 1) y República Checa (Bombo 2) parten como las favoritas al haber sido parte de las ocho sembradas, gracias a su posición en el Ranking FIFA, 21 y 44 respectivamente. Por su parte, Irlanda es 59 y Macedonia del Norte 65.

De los cuatro equipos, la Dinamita Roja alza la mano como principal candidata para quedarse con el boleto.

Además del puesto que ocupa en la última clasificación de las mejores selecciones del orbe, es la que cuenta con más futbolistas de renombre.

Rasmus Hojlund (Napoli), Christian Eriksen (Wolfsburg), Andreas Christensen (Barcelona), Kasper Schmeichel (Celtic) y Patrick Dorgu (Manchester United) lideran a esta Dinamarca.

Los daneses han clasificado a tres de las últimas cuatro justas mundialistas (Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022), por lo que tratarán de conseguir su tercera participación consecutiva, algo que sería histórico para ellos.

República Checa, la segunda favorita, tratará de regresar a una Copa del Mundo luego de 18 años, de la mano de Patrik Schick (Bayer Leverkusen), su mejor jugador. Su última participación fue en Alemania 2006.

Con Caoimhín Kelleher, su guardián bajo los tres palos y principal hombre de experiencia, Irlanda intentará disputar el cuarto Mundial de su historia tras Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Macedonia del Norte parte como la menos favorita de las cuatro, pero tiene las mismas ganas de clasificar.

Con Eljif Elmas (Napoli) como su estandarte, los macedonios buscarán disputar la primera Copa del Mundo de su historia.

La misión no será nada sencilla para Dinamarca, Irlanda, República Checa y Macedonia del Norte, pero la recompensa será enorme: ser parte del Grupo A del Mundial 2026, junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica.

