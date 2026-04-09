Comprometido con la innovación y la tecnología, el Gobernador Samuel García Sepúlveda desde Corea del Sur anunció una nueva inversión de la empresa Hyundai Mobis por mil millones de pesos que generará 250 nuevos empleos para la entidad.

Como parte de su gira en Asia, su segundo día de trabajo por el país surcoreano, desde las oficinas de la empresa, el mandatario señaló la importancia de esta negociación, al ser el brazo de desarrollo tecnológico de empresas automotrices.

“Hoy nos confirman que se siguen expandiendo, al menos este verano van a invertir otros 50 millones de dólares en tecnología en tema de autos autónomos y en chips”, informó el Gobernador.

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Samuel García en un vehículo de la empresa Hyundai. Foto: Gobierno de Nuevo León

“Así estamos continuamente platicando con las empresas y por eso casi a diario hemos estado asegurando inversiones y que esto se refleje en buenos empleos”.

La compañía surcoreana, con sede en Pesquería, comenzó con una inversión de 430 millones de dólares. Para 2025 la compañía ha acumulado 695 millones de dólares en el Estado.

Como parte de la fabricación de automóviles, tiene la función de elaborar módulos automotrices, sistemas de chasis y seguridad, fascias (bumpers), sistemas de frenos, airbags, lámparas delanteras y traseras, además de componentes electrónicos y sistemas de baterías.

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La empresa ha creado más de 4 mil empleos entre operarios y personal administrativo, consolidándose como uno de los proveedores estratégicos de fabricación de autopartes en el estado.

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pjm