El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, encabezó el encendido de 15 Mega Torres de Luz en los sectores Dominio Cumbres y Mitras Poniente, como parte de las acciones del municipio en Nuevo León para mejorar el alumbrado público y reforzar la vigilancia en zonas habitacionales. Con estas incorporaciones, la administración municipal ha colocado 110 estructuras de este tipo entre 2025 y abril de 2026.

Durante un recorrido nocturno, el edil y personal de Infraestructura Sostenible, Servicios Públicos y Protección Civil revisaron el funcionamiento de cinco torres ubicadas en rotondas de la avenida Paseo de los Leones, en cruces con Santuario, Calzada de las Cumbres y Prolongación Ruiz Cortines.

Más tarde, Guerra Cavazos activó otras 10 torres en accesos a la colonia Mitras Poniente, una zona donde habitantes habían pedido mejores condiciones de iluminación.

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El alcalde aseguró que su administración también instala cámaras de videovigilancia en distintos puntos del municipio para complementar estas acciones.

“Seguimos fortaleciendo la infraestructura de seguridad. Ya estamos instalando cámaras en distintos puntos del municipio, lo que nos permitirá continuar dando resultados tanto en seguridad como en alumbrado público”, dijo.

El munícipe vinculó estos trabajos con el crecimiento comercial proyectado en la zona.

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“Estamos transformando García. Esta zona tendrá el HEB más grande de México, ubicado a un costado de la avenida Paseo de los Leones y Calzada de las Cumbres. Además, contaremos con un supermercado Fresko, una franquicia de Starbucks y una nueva sucursal de Dairy Queen. Seguimos generando condiciones para atraer inversión”, afirmó.

Como parte de este contexto, el gobierno municipal colocó la primera piedra de Plaza Fórum Dominio Cumbres, un desarrollo comercial y de servicios con una inversión superior a 150 millones de pesos. El proyecto contempla 16 mil metros cuadrados de construcción, unos 70 locales, más de 300 cajones de estacionamiento, áreas verdes y la plantación de más de 100 árboles.

De acuerdo con el alcalde, este tipo de proyectos forma parte de inversiones privadas que en conjunto superan los 15 mil millones de pesos en el municipio.

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Guerra Cavazos también reiteró que su administración continuará ampliando la cobertura del alumbrado público con tecnología más reciente.

“Nos comprometimos a iluminar García y lo estamos cumpliendo. Estamos incorporando herramientas tecnológicas para combatir de manera frontal a la delincuencia”, señaló.

El alcalde agregó que el municipio ya opera cámaras en la reconocimiento facial y lectura de matrículas, lo que permite reforzar las labores de monitoreo.

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“Estamos desplegando inteligencia, ampliando nuestra capacidad operativa y avanzando en la ruta correcta. Hoy iluminamos cada vez más polígonos que históricamente permanecían en oscuridad”, expresó.

Guerra Cavazos destacó que varias Mega Torres de Luz ya integran cámaras de vigilancia, lo que permite al municipio fortalecer su estrategia de seguridad en las zonas donde se han instalado.

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