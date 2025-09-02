La nueva Magistrada Presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mujer indígena Roselia Bustillo Marín, aseguró que promoverá una justicia que escuche, respete y transforme.

La originaria de Juchitán, Oaxaca, adelantó que en la Sala Regional Xalapa (que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) se trabajará desde una visión pluricultural, intercultural, interseccional, de género y, sobre todo, con certeza y acceso a la justicia.

Tras obtener un millón 352 mil 305 votos en la pasada elección judicial y tomar la protesta de ley en el Senado, adelantó que trabajarán de manera imparcial, independiente, apegados al derecho y a la justicia.

“Este cargo lo asumo con la firmeza de quien ha trabajado toda una vida para que la justicia sea una realidad. Creo firmemente que la justicia no sirve si no se entiende, no transforma si no escucha y no repara si no respeta”, dijo.

La abogada pidió un voto de confianza en la nueva era y nueva integración de la Sala Regional, pues recordó que tanto ella, como los magistrados Eva Barrientos Zepeda y José Antonio Troncoso Ávila, se deben a sus votantes.

“Tengan la confianza que esta sala protegerá todos los derechos políticos de todas las personas (…) nos debemos a todos nuestros votantes y así la democracia decidió que nosotros comencemos esta nueva etapa”, recordó.

Bustillo Marín aseguró que inicia una etapa orientada a consolidar una justicia que escucha, respeta y transforma; y reafirmó el compromiso del TEPJF con los derechos político-electorales de todas y todos los mexicanos.

Subrayó que desde la presidencia de la Sala Xalapa trabajará para que quienes han sido tratados como excepciones estén ahora en el centro de la justicia, como son los pueblos indígenas, las mujeres, la diversidad sexual, las personas con discapacidad.

“Que todos los sectores excluidos encuentren en este tribunal una instancia que no solo resuelva, sino que respete e incluya sus derechos electorales”, dijo al comprometerse a que, desde su experiencia y capacidad, acercará la justicia electoral a los pueblos de México.

Bustillo Marín ha dedicado más de 15 años a la defensa de la democracia y los derechos políticos. Su trayectoria combina una sólida preparación académica en derecho electoral con una profunda convicción de que la justicia debe ser intercultural, incluyente y paritaria.

