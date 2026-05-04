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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), cuestionó la operación de Grupo MAS, responsable del servicio de agua en la zona conurbada .

Por lo que se sumó a la petición de la alcaldesa de Veracruz y Boca del Río de revisar concesiones y contratos por su impacto en la población.

La operación de dicho grupo privado ha generado severas críticas de autoridades y usuarios, quienes han venido denunciado un deficiente servicio.

Incluso, a petición del Ayuntamiento de Veracruz, el Congreso del Estado autorizó una auditoría al Grupo Mas, la cual se lleva a cabo actualmente.

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Rocío Nahle cuestiona operación de Grupo MAS en Veracruz; respaldan revisión de concesión. Foto: Especial.
Rocío Nahle cuestiona operación de Grupo MAS en Veracruz; respaldan revisión de concesión. Foto: Especial.

La mandataria expresó que “ellos tienen el servicio, pero no se mandan solos”, por lo que dejó en claro que ni acciones unilaterales.

Por ello expresó su respaldo a la revisión del esquema de Grupo MAS ante las constantes quejas por cortes y fallas en el servicio.

Y señaló que el análisis se realiza con acompañamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los tres niveles de gobierno.

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Rocío Nahle cuestiona operación de Grupo MAS en Veracruz; respaldan revisión de concesión. Foto: Especial.
Rocío Nahle cuestiona operación de Grupo MAS en Veracruz; respaldan revisión de concesión. Foto: Especial.

Recordó que el suministro de agua debe garantizarse como derecho humano.

También se manifestó a favor de revisar la concesión del alumbrado público del municipio de Veracruz, a cargo de la empresa .

En el caso del alumbrado público, puso en duda el contrato operado por Wardenclyffe por alrededor de dos mil 800 millones de pesos, al considerar que el monto resulta elevado frente a obras de infraestructura de gran escala.

dmrr/rmlgv

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