La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), cuestionó la operación de Grupo MAS, responsable del servicio de agua en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Por lo que se sumó a la petición de la alcaldesa de Veracruz y Boca del Río de revisar concesiones y contratos por su impacto en la población.

La operación de dicho grupo privado ha generado severas críticas de autoridades y usuarios, quienes han venido denunciado un deficiente servicio.

Incluso, a petición del Ayuntamiento de Veracruz, el Congreso del Estado autorizó una auditoría al Grupo Mas, la cual se lleva a cabo actualmente.

Lee también Yeraldine Bonilla realiza primeros cambios en gabinete de Sinaloa; designa encargados de Secretaría General y Jefatura de Gobierno

Rocío Nahle cuestiona operación de Grupo MAS en Veracruz; respaldan revisión de concesión. Foto: Especial.

La mandataria expresó que “ellos tienen el servicio, pero no se mandan solos”, por lo que dejó en claro que no se permitirán aumentos tarifarios ni acciones unilaterales.

Por ello expresó su respaldo a la revisión del esquema de Grupo MAS ante las constantes quejas por cortes y fallas en el servicio.

Y señaló que el análisis se realiza con acompañamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los tres niveles de gobierno.

Lee también Diputados y regidores de Coahuila piden licencia en Congreso; participarán en elecciones

Rocío Nahle cuestiona operación de Grupo MAS en Veracruz; respaldan revisión de concesión. Foto: Especial.

Recordó que el suministro de agua debe garantizarse como derecho humano.

También se manifestó a favor de revisar la concesión del alumbrado público del municipio de Veracruz, a cargo de la empresa Wardenclyffe.

En el caso del alumbrado público, puso en duda el contrato operado por Wardenclyffe por alrededor de dos mil 800 millones de pesos, al considerar que el monto resulta elevado frente a obras de infraestructura de gran escala.

dmrr/rmlgv