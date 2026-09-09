La comunidad de Matías Romero Avendaño rindió un homenaje de cuerpo presente a la ex candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Amy Navarrete Arriola, asesinada la tarde de ayer durante la celebración de la festividad de la Virgen de la Natividad en la agencia municipal Paso Guayabo; atentado en el que también fueron asesinados dos hombres.

En la ceremonia, algunos de los asistentes condenaron el asesinato, exigieron justicia y pidieron no abandonar el legado que dejó Amy Navarrete.

La ex candidata del Verde había manifestado su intención de contender nuevamente por la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, y recientemente había tenido acercamiento con el Partido del Trabajo (PT).

Su asesinato ocurrió a sólo un día del inicio del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovará el Congreso de Oaxaca y 152 ayuntamientos. (09/09/26) Foto: Especial.

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El homicidio ocurrió a sólo un día del inicio del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovará el Congreso de Oaxaca y 152 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos.

Según la Fiscalía General del Estado, el crimen lo realizó un hombre en solitario, que disparó contra Amy Navarrete, y otros dos hombres, uno de ellos identificado como su fotógrafo personal.

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En el homenaje de cuerpo presente estuvieron dos expresidentes municipales de Matías Romero Avendaño emanados del Partido Acción Nacional (PAN), Etelberto Rodríguez Terán y Ernesto Altamirano.

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