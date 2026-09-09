Estados | 09-09-26 | 17:28 |

La comunidad de Matías Romero Avendaño rindió un homenaje de cuerpo presente a la ex candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), , asesinada la tarde de ayer durante la celebración de la festividad de la Virgen de la Natividad en la agencia municipal Paso Guayabo; atentado en el que también fueron asesinados dos hombres.

En la ceremonia, algunos de los asistentes , exigieron justicia y pidieron no abandonar el legado que dejó Amy Navarrete.

La ex candidata del Verde había manifestado su intención de contender nuevamente por la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, y recientemente había tenido acercamiento con el Partido del Trabajo (PT).

Su asesinato ocurrió a sólo un día del inicio del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovará el Congreso de Oaxaca y 152 ayuntamientos. (09/09/26) Foto: Especial.
Su asesinato ocurrió a sólo un día del inicio del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovará el Congreso de Oaxaca y 152 ayuntamientos. (09/09/26) Foto: Especial.

Lee también

El homicidio ocurrió a sólo un día del inicio del proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovará el Congreso de Oaxaca y 152 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos.

Según la Fiscalía General del Estado, el crimen lo realizó un hombre en solitario, que disparó contra Amy Navarrete, y otros dos hombres, uno de ellos identificado como su fotógrafo personal.

[Publicidad]

En el homenaje de cuerpo presente estuvieron dos expresidentes municipales de Matías Romero Avendaño emanados del Partido Acción Nacional (PAN), y Ernesto Altamirano.

dmrr/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]