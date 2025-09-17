Circula en redes un video donde empleados de una gasolinera de la carretera a Matehuala, en San Luis Potosí, tienen retenido a una persona por presuntamente haber estado grabando a menores de edad al interior de los baños, el sujeto está sentado mientras otra persona lo amenaza con un machete el cual sostiene frente a su cara.

En el video se escucha la voz de otra persona aparentemente de quienes lo sorprendieron y lo están interrogando, el presunto refiere no contar con identificaciones, pero revela que viene de la colonia "Quintas" y que tiene 36 años así como su nombre y acepta que estaba haciendo estas grabaciones.

No obstante el sujeto asegura que los videos no son para él, sino que hay personas en redes sociales que le pagan por este tipo de videos, aunque explica que no los conoce personalmente puesto que simplemente tienen pseudónimos o nombres falsos que cambian constantemente.

Durante el video de poco más de dos minutos es evidente la tensión entre el sujeto quien está vestido con shorts y playera negra, quien se nota nervioso mientras aparentemente deciden qué hacer con él, asimismo se puede escuchar que las personas que lo retienen están renuentes a hablarle a las autoridades puesto que refieren "lo van a dejar a ir luego luego".

Hasta el momento no hay mayores datos y se desconoce cuál fue el desenlace de la situación a la espera de que autoridades de seguridad y la propia Fiscalía General del Estado (FGE) puedan emitir alguna comunicación sobre el caso.

