Mérida, .- La Unidad de Protección Animal (UPA) atendió un reporte en la zona de Pensiones, donde una pareja en situación de calle tenía varios perros y gatos amarrados a un triciclo, incluyendo perritas lactantes con sus crías.

Tras la revisión de médicos veterinarios, se determinó que losno estaban en condiciones adecuadas, por lo que fueron resguardados y trasladados a la Clínica Veterinaria Municipal para su atención.

En total se recuperaron 2 gatos, 6 perros adultos y 5 cachorros, los cuales serán atendidos y dados en adopción responsable a través del Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA).

El maltrato animal en Mérida está penado por el Código Penal del Estado de Yucatán y las sanciones varían según la gravedad del daño:

Si el maltrato no pone en peligro la vida del animal, la pena va de 3 meses a 1 año de prisión y una multa de 50 a 100 días.

Si el maltrato pone en riesgo la vida o causa incapacidad, la pena aumenta hasta un 50% más.

En caso de muerte del animal, el castigo es de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 200 a 400 días.

Si se emplean métodos crueles o se difunde el acto en redes sociales, la sanción puede duplicarse.

