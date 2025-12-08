Pachuca.- Elementos de seguridad de Hidalgo recuperaron 7 mil 300 litros de hidrocarburo robado, los cuales se encontraban abandonados en tres camionetas sobre un camino de terracería en la colonia Tula, del municipio de Tepeapulco.

De acuerdo con la dependencia, durante un recorrido se observaron varios contenedores de combustible aparentemente utilizados para el traslado ilegal. Ante ello, se realizó una inspección en la que fueron localizados tres vehículos.

Las camionetas estaban estacionadas a la entrada de un reconocido salón de eventos de la zona y, al revisarlas, fueron encontrados 10 bidones con capacidad de mil litros cada uno, presuntamente destinados al almacenamiento y distribución de gasolina.

En total, se aseguraron 7 mil 300 litros de hidrocarburo, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Con esta acción, señalaron las autoridades, se inhibió la circulación de combustible robado y se redujeron riesgos para los habitantes de la zona.

El gobernador Julio Menchaca destacó que, en lo que va de su administración, se han recuperado alrededor de 6 millones de litros de hidrocarburo, cifra que calificó como histórica y que forma parte de la estrategia de combate al robo de combustible, así como de la disminución de delitos colaterales.

También señaló que buscará nuevamente impulsar, a través de los canales adecuados, la propuesta que realizó durante su paso por el Senado, en la cual solicita que este delito también pueda ser conocido por autoridades estatales, y no solo por autoridades federales.

Subrayó que los daños derivados de este ilícito quedan en las comunidades donde ocurre, por lo que los estados deben tener facultades para investigar y sancionar este tipo de delitos.

aov