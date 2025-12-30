Más Información

Tras la ejecución de un cateo a un inmueble ubicado en , los elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron aproximadamente 70 mil 550 litros de combustible ilegal, mejor conocido como huachicol.

La dirigencia fue autorizada por la jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Adscrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Entidad.

En el operativo se contó con la colaboración de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado de Tabasco, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal y Estatal, quienes proporcionaron seguridad perimetral, personal de Pemex, así como Protección Civil, quienes valoraron los factores de riesgo.

Foto: Especial
Foto: Especial

En el inmueble, las autoridades aseguraron el hidrocarburo, almacenados en 83 contenedores con capacidad de mil litros cada uno, cinco tramos de manguera de diferentes dimensiones, una moto bomba y el inmueble.

De acuerdo con la corporación policiaca, el fiscal federal está a la espera del dictamen pericial correspondiente para determinar la cantidad exacta y el tipo de hidrocarburo, mientras continúa con la integración de la carpeta de investigación, por el delito relacionado con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburo, hasta resolver conforme a derecho corresponda.

afcl

