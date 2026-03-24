La Paz. - Los accesos al Aeropuerto Internacional de San José del Cabo fueron liberados la noche del lunes, tras casi ocho horas de bloqueo por parte de familiares de personas desaparecidas que exigían la aparición con vida especialmente de dos jóvenes no localizados desde el fin de semana.

La vialidad quedó abierta alrededor de las 23:00 horas, luego de que se confirmara la localización del joven Juan Luis Chico Torres, reportado como desaparecido el fin de semana tras acudir a las fiestas patronales en San José del Cabo. Autoridades y familiares indicaron que el joven fue liberado.

El cierre de la carretera federal hacia la terminal aérea inició por la tarde y provocó un fuerte congestionamiento, afectando a turistas y residentes que intentaban llegar al aeropuerto. Varios de ellos se bajaron de sus transportes particulares o colectivos y caminaron kilómetros para llegar.

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Durante la jornada se presentaron autoridades de distintos niveles, entre ellos el procurador de justicia del estado, Antonio López Rodríguez; el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, y la fiscal especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, Flor Leticia Peña Martínez, quienes dialogaron con familiares.

A la protesta se sumaron otros casos de desaparición, entre ellos el de Omar Antonio García Rosas, joven reportado como no localizado desde el domingo, lo que amplió la exigencia hacia las autoridades.

La confirmación de la liberación de los jóvenes ocurrió poco después de que comenzara a circular un video en el que aparecen estos dos jóvenes -con signos de violencia y sostenido mensajes escritos, en los que presuntamente admiten vínculos con actividades de narcomenudeo.

Al respecto, el Colectivo de Búsquedas San José del Cabo advirtió que las imágenes podrían haber sido obtenidas bajo coacción y llamaron a evitar la criminalización de las víctimas, al tiempo que insistieron en la necesidad de priorizar su localización con vida.

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Tras los hechos, autoridades estatales informaron que seguirán las acciones de búsqueda sobre otros casos de personas desaparecidas y el acercamiento con familiares que reclaman resultados.

Cabe mencionar que en las últimas semanas, colectivos de búsqueda de La Paz y Los Cabos han advertido del incremento de desapariciones de jóvenes, especialmente. Además, en las jornadas de búsqueda han localizado fosas clandestinas y osamentas, varias de ellas concentradas en el municipio de Comondú.

El gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, ha admitido que la entidad registra una escalada de desapariciones y ha calificado el fenómeno como “complejo” y un “crimen deleznable”. En recientes declaraciones también reconoció que no se han logrado detenciones de células criminales o responsables de este delito.

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