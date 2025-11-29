Oaxaca.— “Queremos que María regrese a casa, su familia la espera y, aunque para ella han sido difíciles diversas cuestiones por las que ha atravesado, su familia está para apoyarla, tenemos la esperanza de que pronto pueda regresar a casa”, señala el familiar de María, desaparecida el pasado 11 de septiembre de 2025 en Cholula, Puebla.

María Mendoza Lucas es una mujer trans de 31 años de edad, artista multidisciplinaria. Es una persona activa en la defensa del territorio y en derechos humanos, fue vista por última vez el jueves 11 de septiembre de 2025 en San Andrés Cholula, en el estado de Puebla.

La joven había asistido como danzante a la fiesta de la Virgen de los Remedios celebrada el 7 y 8 de septiembre.

Lee también: Desaparecen en Oaxaca cuatro choferes de tráileres originarios de Tamaulipas

El hermano de María la describe como una persona de alma libre, sensible y defensora de la libertad de expresión, “quienes la conocen, es una persona muy tranquila, sensible, que no se mete con nadie, y siempre defiende sus ideales, pese a que ha atravesado mucha violencia por su género”.

La familia cuenta que la discriminación, el clasismo y la violencia hacia María han estado presentes en distintos momentos. “Recuerdo que nuestra madre nos contó que mientras la acompañaba, un hombre quería pegarle de la nada, o sea, solo se había separado unos metros. Ella ha atravesado por situaciones de violencia e intolerancia”, precisa el familiar que, por seguridad, omitió su nombre.

En la búsqueda de María, los familiares señalan que, si bien están siendo acompañados por las instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Oaxaca (CEBPO) y Puebla, o la Fiscalía de Oaxaca, además de la organización feminista Consorcio, ha sido lento para localizar a la joven, “pedimos que nos sigan apoyando, y que se intensifiquen los trabajos de búsqueda”.

Lee también: Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI+) se han visto forzadas a abandonar sus lugares de origen para acceder a espacios seguros y a la protección de sus derechos.

Después de saber que María había sido vista por última vez en Puebla, las búsquedas se ampliaron hacia Tehuacán, Teotitlán de Flores Magón y Ciudad de México, principalmente. Sin embargo, se siguen indagando en Oaxaca.

Hace dos semanas, los familiares, acompañados de las comisiones de búsqueda, la Guardia Nacional, la policía del estado, la fiscalía y autoridades locales, acudieron a lugares como Cholula y Amozoc, además de asistir al Servicio Médico Forense (Semefo) en Puebla, para reconocer algunos cuerpos que fuesen de María, pero nada.

Lee también: Impugnan a edil de San Antonio de la Cal, Oaxaca, por incluirse en planilla electoral que lidera su hermano

“Hemos pensado que mi hermana se tomó su espacio y su tiempo y que luego volverá, pero la verdad es que no sabemos nada de ella”.

En tanto que el Ministerio Público de Oaxaca está haciendo su trabajo en lo local. En los espacios recorridos se han pegado carteles del rostro de María, se han hecho entrevistas con las personas para dar con su paradero.

“Nos sumamos a la exigencia de búsqueda inmediata y en vida, con enfoque diferencial y perspectiva de género. Que permita su pronta localización”, enfatiza la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. A este llamado se suma La Campamenta, quien solicita que la búsqueda sea con perspectiva transgénero. “Exigimos su búsqueda con perspectiva trans, porque eso también dignifica las vidas trans”, externaron.

Lee también: Identifican a 25 menores de escuelas de Oaxaca víctimas de difusión de imágenes en Telegram sin su consentimiento

Este 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, las personas de la disidencia sexual se sumaron a la marcha para exigir la pronta localización de María.

La violencia para la comunidad de la diversidad sexual en México va en aumento

La desaparición de María no es un caso aislado. En México, las desapariciones de las personas de la comunidad LGBTIQ+ son una realidad invisibilizada por las instituciones encargadas de documentarlas.

“Debido a su aspecto de usar trajes tradicionales, además de asumirse como mujer trans, de hacer público sus sentires, sobre todo sus ideas, su color de piel, eso lo ha puesto más vulnerable con respecto a otras personas de otros contextos”, externa la familia de María.

Pese a que el país enfrenta una crisis de más de 129 mil personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) solo reconoce oficialmente 71 casos de personas LGBTIQ+ desaparecidas y no localizadas, hasta el 16 de mayo de 2025.

Lee también: Aprueban en Oaxaca dos nuevas leyes de transparencia; nuevo organismo del Ejecutivo garantizará acceso a la información

La familia de María reconoce que hay una violencia e intolerancia hacia las personas de la disidencia sexual y no hay espacios públicos seguros para ellos, solo algunos que la misma comunidad ha creado, para resguardarse.