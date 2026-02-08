La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que no se registraron daños mayores ni personas lesionadas por el sismo de magnitud 5.7 registrado este domingo a las 15:42 horas al noreste de Puerto Escondido.

La dependencia aseguró que se activaron los protocolos de monitoreo y evaluación en coordinación con autoridades municipales y corporaciones de auxilio, con el objetivo de verificar posibles afectaciones a la población, infraestructura y servicios estratégicos.

Finalmente, informó que continúan los recorridos de supervisión en las distintas regiones para descartar riesgos adicionales.

El sismo de magnitud 5.7 se percibió ligeramente en algunas regiones de Oaxaca como Valles Centrales, la Sierra Norte y la Sierra Sur; mientras que en otras regiones de la entidad, no fue perceptible.

Activan protocolos de seguridad en Veracruz

El sismo de 5.7 grados fue perceptible en diversas ciudades del estado de Veracruz, donde se activaron los protocolos de seguridad.

En la ciudad de Xalapa, edificios públicos y privados, fueron evacuados como medida preventiva.

Los reportes de protección civil y de servicios de emergencia reportaron saldo blanco y sin daños en infraestructuras.

Reportan saldo blanco en Puebla

En Puebla, los protocolos de emergencia se activaron, principalmente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla.

En edificios públicos y privados, como centros comerciales, sonó la alerta sísmica en alrededor de 140 equipos de alertamiento y fue necesaria la evacuación de personas.

A través de Protección Civil se evacuaron a un alrededor de mil 150 personas de hospitales y edificios públicos.

Las autoridades reportaron, hasta ahora, saldo blanco.

Tlaxcala descarta daños por sismo

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala (CEPC) descartó daños por el sismo registrado esta tarde de magnitud 5.7, con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, a pesar de que fue perceptible en los 60 municipios de la entidad.

A través de un comunicado de prensa, informó que aún así activó los protocolos de seguridad para salvaguardar a la ciudadanía.

De manera inmediata, posterior a que sonó la alerta sísmica en los teléfonos celulares, decenas de familias que hacían compras en las zonas comerciales evacuaron y se concentraron en las zonas de resguardo.

"Se sintió poco, como un estirón en el piso, pero la gente sí se espanta", dijo una ciudadana en la zona comercial ubicada en el municipio de San Pablo Apetatitlan.

La CEPC remarcó que hasta el momento no hay reporte de afectaciones, pero se mantiene comunicación con las direcciones municipales de Protección Civil y un monitoreo permanente durante las horas posteriores al fenómeno natural.

“Se iniciaron recorridos de supervisión en los municipios para evaluar la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población”, informaron las autoridades.

Además de la evacuación en zonas comerciales, fue visible como algunas familias también evacuaron sus viviendas, como parte de una cultura de prevención.

Morelos reporta percepción ligera

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que derivado del sismo de magnitud 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, se activaron los protocolos de atención y seguimiento establecidos para este tipo de eventos.

El monitoreo permanente con los sistemas municipales de Protección Civil, reportaron percepción ligera del movimiento en los municipios de Jiutepec, Puente de Ixtla, Yautepec y Tetela del Volcán.

Asimismo, se llevaron a cabo recorridos preventivos para descartar afectaciones y hasta el momento no se registran daños ni personas lesionadas, informó Protección Civil y subrayó que mantiene comunicación permanente con los ayuntamientos para atender cualquier eventualidad.

De igual forma, se confirmó la activación oportuna del Sistema de Alertamiento Sísmico del estado de Morelos y del aviso por telefonía celular emitido por el Gobierno de México, lo que refuerza las acciones de autoprotección y la respuesta preventiva de la población.

Finalmente, Protección Civil reafirmó su compromiso con la Gestión Integral de Riesgos mediante la coordinación interinstitucional, por lo que continúa con el registro y seguimiento del fenómeno conforme a los mecanismos oficiales establecidos.

