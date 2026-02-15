Más Información

La gobernadora de Quintana Roo, , informó que la estructura principal del Puente Vehicular Nichupté quedó completamente integrada, como parte de la etapa final de la obra, al registrar un avance general de 94.2 por ciento, proyecto que busca mejorar la movilidad y ofrecer una vía alterna hacia la Zona Hotelera.

Durante un recorrido de supervisión, la mandataria explicó que ya fue colocada la última pieza que conecta ambos extremos del puente, con lo que se consolida uno de los tramos más relevantes de la construcción. Señaló que esta infraestructura responde a una demanda histórica relacionada con el tránsito en la .

“En nuestra querida zona hotelera la movilidad ha sido una preocupación constante durante años, pero está concluyendo una obra necesaria e importante para nuestra gente" dijo Lezama Espinoza.

Detalló que, además del avance global, el entronque Colosio presenta un progreso de 99 por ciento, al igual que la zona terrestre y el sistema Top Down. El puente Arco Metálico alcanza 98 por ciento, la zona lagunar 97 por ciento y el entronque Kukulcán 84 por ciento.

La titular del Ejecutivo estatal indicó que la obra es impulsada desde el gobierno federal, encabezado por la presidenta , y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la movilidad, el desarrollo urbano y la infraestructura en uno de los destinos turísticos más relevantes del país.

El Puente Nichupté conectará la ciudad de Cancún con la Zona Hotelera a través de la laguna, lo que permitirá reducir tiempos de traslado para trabajadores y visitantes, además de ofrecer una ruta alterna que contribuya a disminuir la carga vehicular en los accesos actuales.

