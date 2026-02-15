Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Policías de investigación de desarticularon y detuvieron a integrantes de una banda de colombianos y mexicanos, dedicados al en diferentes estados del país.

La Fiscalía General de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de manera coordinada con la Fiscalía General de Quintana Roo aprehendieron a Juan “N”, Marco “N”, Daniel “N”, José “N”, María “N” y Kenny “N”, por el delito de robo con violencia agravado en perjuicio de una persona de identidad resguardada.

El delito fue cometido el pasado 30 de enero en un domicilio del fraccionamiento Granjas del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez.

Los presuntos delincuentes, cuatro originarios de Colombia y dos mexicanos, fueron aprehendidos en Cancún, Quintana Roo, y están en diferentes estados del país.

Los inculpados ingresaron al domicilio y amenazaron con armas de fuego a las víctimas, quienes fueron atadas y encerradas en una habitación, mientras los delincuentes se apoderaban de una importante suma de dinero en efectivo.

Los indiciados fueron trasladados a Chiapas y puestos a disposición del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas y Cintalapa donde se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con autoridades de otros estados para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad y la paz en el estado.

