Tlaxcala, Tlax.- La Procuraduría de Tlaxcala investiga a la diputada local, Alajandra Ramírez Ortiz, emanada del Partido Alianza Ciudadana (PAC), y a su esposo, Enrique Vázquez Fernández, por haber agredido físicamente a la catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX), Laura N., dentro de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras.

Así lo confirmó el rector, Serafín Ortiz Ortiz, quien al mismo tiempo informó que el Tribunal Disciplinario de la institución universitaria, tras conocer los hechos, sesionó y determinó suspender temporalmente a la legisladora y a Vázquez Fernández, de sus funciones como docentes de la UATX. La medida disciplinaria también incluye la suspensión de su salario.

“Están notificados de que están suspendidos en ambos sentidos; en su función laboral, como en sus pagos. Aquí, para mí no reza el que yo deba proteger a quien resultó agresora, por mi vínculo familiar”, expresó en alusión al parentesco que tiene con la legisladora debido a que es su sobrina.

“A mí no me gana la pasión, ni me gana tampoco el tema del aprecio o cariño que se pueda tener con una persona que es de mi filiación”, acotó.

Lee también: Desarticulan banda dedicada al robo y trasiego de gas LP en Hidalgo

Ortiz Ortiz recordó que la agresión ocurrió el martes 10 de octubre, dentro de una de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras; sin embargo, justificó que no fue por temas de la universidad, sino por “cosas” y “problemas personales”.

Arguyó que los involucrados alegaban “problemas de pareja o dispareja”, y que, en el momento de la agresión, quien ocupa la dirección de la facultad, con el argumento de no involucrarse en “asuntos personales”, solo envió a una tercera persona para que permaneciera afuera del espacio universitario donde ocurría la “discusión” y después redactó un acta sobre los hechos.

“La relación que hay entre ellos; una es la ex mujer y, ahora, la otra, es su esposa del profesor Enrique Vázquez; entonces, la directora se contuvo, digamos, para no meterse en asuntos de personas, de problemas íntimos, de problemas muy personales”, indicó.

Aunque enfatizó que el evento violento fue por “problemas personales”, reconoció que los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la máxima casa de estudios y por ello las autoridades universitarias aplicaron las normas internas previstas en el Código de Ética de la UATX.

“Muy lamentablemente, en el espacio universitario, se suscitaron estas acciones, y no permitiré, nunca, se trate de quien se trate, que se generen acciones perturbadoras en la vida interna de la universidad, y menos aún, de violencia”, expuso.

“Son asuntos de carácter personal, y se equivocaron de lugar donde fueron a dirimir este problema; de modo que como rector de la universidad tengo que involucrarme para que haya disciplina, para que haya orden”, añadió.

El rector, acentuó que los dos acusados estarán suspendidos temporalmente hasta en tanto, la autoridad competente se pronuncie sobre la imputación en su contra y resuelva si son culpables o no. Mientras que, en el caso de la víctima, el Tribunal Disciplinario dictaminó salvaguardar sus derechos como académica.

“Es un asunto entre particulares que se está ventilando en la procuraduría, allá que se resuelva. Yo ya tomé las medidas que la ley me faculta”, puntualizó.

Sostuvo que, como consecuencia de este ataque violento, la integridad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala está “lacerada”, y por esa razón, en acato al Código de Ética, también entregó a la PGJE las grabaciones del sistema interno de videovigilancia, así como los documentos que son evidencia del caso denunciado por la agraviada.

Aclaró que la determinación de la UATX, respecto de los agresores, es una sanción interna, pero las investigaciones por la vía penal son competencia del Ministerio Público y de la PGJE, y serán esas instancias las que resuelvan sin son culpables o no por los delitos que deriven.

Lee también: Policías de Ahome chocan patrulla por evitar atropellar a perrito; terminan en el hospital

"Yo no quiero vivir con miedo”: víctima

Tras pedir protección para ella y su familia, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UATX, Laura N., también solicitó a las autoridades un proceso legal transparente sobre la violencia física que sufrió dentro de la máxima casa de estudios de Tlaxcala.

Esto, porque los responsables directos, según su testimonio y las pruebas aportadas hasta el momento, son la diputada Alejandra Ramírez Ortiz y su esposo, Enrique Vázquez Fernández, dos personajes con poder político y económico en la vida pública de Tlaxcala.

Vázquez Fernández es expareja de la agraviada; no obstante, ella asegura que ya cada uno realiza su vida por separado.

En una conferencia de prensa que ofreció el pasado viernes, relató que el día de la agresión ella fue convocada por su superior a una reunión en su espacio de trabajo, pero sorpresivamente quienes llegaron al lugar fueron Ramírez Ortiz y Vázquez Fernández, y ambos la retuvieron y violentaron durante más de una hora dentro de un aula universitaria.

“Yo les aclaré que no era el lugar donde podíamos hablar, y con lujo de violencia me dijeron que era el único lugar y que por eso se había hecho así. Había gente en mi centro de trabajo que sabía que ellos estaban ahí y que me tenían ahí para tratar de amedrentarme”.

“Había personas que estaban ahí y que sabían lo que estaba ocurriendo y nadie hizo nada para ayudarme, todos se esperaron a que estas personas salieran después de hora y media de tenerme encerrada, y en cuanto entran me ven en el suelo, porque así estaba yo en el suelo, y me dicen ‘¿qué hiciste?’”, narró.

Lee también: Disputa por parcela termina mal: sujeto dispara a padre e hijo en Culiacán

Por tanto, también acusó una presunta trampa de los directivos universitarios para que fuera retenida y golpeada por sus agresores dentro del recinto universitario.

La agraviada comentó que presentó la denuncia correspondiente ante la PGJE, por las agresiones, lesiones y los delitos que resulten; sin embargo, aseguró que el personal de la dependencia, al conocer que es una diputada la acusada, le expuso que tendrían que pedir permiso para determinar si la investigan o no.

Por esa razón, señaló que espera un proceso legal transparente, así como las medidas de protección y seguridad para ella y su familia porque incluso teme por su vida.

“Hoy me siento vulnerable, me siento insegura, pido apoyo de las instancias que se encargan de repartir justicia para que, con transparencia, resuelvan este asunto. Yo no quiero vivir con miedo porque tengo derecho a caminar en las calles libremente, y asistir a los lugares que crea convenientes, de acuerdo con mis valores y a mis principios”, apuntó.

La docente universitaria, con más de 20 años de servicio en la UATX, no proporcionó información sobre los motivos que originaron la agresión, dentro de las aulas universitarias, por parte de su ex esposo y de la diputada local, quien en la Cámara de Diputados del estado es parte de la Comisión de Derechos Humanos.

Lee también: Popocatépetl: Explosión y rayo son captados en VIDEO; así la actividad del volcán la madrugada de este lunes

Te puede interesar:

¿Dónde aplicarán las vacunas vs Covid e Influenza en el Edomex?

El Borrego Viudo: detienen a empleado de taquería por golpiza a clientes VIDEO

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rdmd