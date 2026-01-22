San Francisco de Campeche.- En redes sociales y Whatsapp, un presunto comando lanzó un mensaje contra Luis Alberto Calvo Luviano, director del Penal de San Francisco de Kobén, a quien acusan de brindar protección a dos internos señalados por actos de extorsión.

La circulación de las imágenes ha generado un clima de tensión, pues se trata de un mensaje con lenguaje violento y con la intención de intimidar a las instituciones de seguridad del estado.

En las imágenes se observa a varios hombres con vestimenta táctica, encapuchados y fuertemente armados, quienes portan armas largas, así como granadas de fragmentación.

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que ya investiga la autenticidad de las imágenes del grupo armado (22/01/2026). Foto: Especial

Los individuos afirmaron estar instalados en la capital del estado de Campeche y advierten que están dispuestos a “todo”.

El mensaje no solo apunta al director del penal, sino también a policías y custodios, a quienes exige decidir entre proteger a los internos acusados o a sus propias familias.

Tras la denuncia de Calva Luciano, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó que ya investiga la autenticidad de las imágenes del grupo armado y encapuchado, que amenaza de muerte al director del Centro Penitenciario de Kobén.

