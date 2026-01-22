Más Información
San Francisco de Campeche.- En redes sociales y Whatsapp, un presunto comando lanzó un mensaje contra Luis Alberto Calvo Luviano, director del Penal de San Francisco de Kobén, a quien acusan de brindar protección a dos internos señalados por actos de extorsión.
La circulación de las imágenes ha generado un clima de tensión, pues se trata de un mensaje con lenguaje violento y con la intención de intimidar a las instituciones de seguridad del estado.
En las imágenes se observa a varios hombres con vestimenta táctica, encapuchados y fuertemente armados, quienes portan armas largas, así como granadas de fragmentación.
Los individuos afirmaron estar instalados en la capital del estado de Campeche y advierten que están dispuestos a “todo”.
El mensaje no solo apunta al director del penal, sino también a policías y custodios, a quienes exige decidir entre proteger a los internos acusados o a sus propias familias.
Tras la denuncia de Calva Luciano, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó que ya investiga la autenticidad de las imágenes del grupo armado y encapuchado, que amenaza de muerte al director del Centro Penitenciario de Kobén.
