Más Información

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el Gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el Gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

"El Bótox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

Pésima semana para el transporte ferroviario en España; reportan cuarto accidente, ahora en Asturias

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

San Francisco de Campeche.- En redes sociales y Whatsapp, un presunto lanzó un mensaje contra Luis Alberto Calvo Luviano, director del Penal de San Francisco de Kobén, a quien acusan de brindar protección a dos internos señalados por actos de extorsión.

La circulación de las imágenes ha generado un clima de tensión, pues se trata de un mensaje con lenguaje violento y con la intención de a las instituciones de seguridad del estado.

En las imágenes se observa a varios hombres con vestimenta táctica, encapuchados y fuertemente armados, quienes portan armas largas, así como granadas de fragmentación.

Lee también

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que ya investiga la autenticidad de las imágenes del grupo armado (22/01/2026). Foto: Especial
La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que ya investiga la autenticidad de las imágenes del grupo armado (22/01/2026). Foto: Especial

Los individuos afirmaron estar instalados en la capital del estado de Campeche y advierten que están dispuestos a “todo”.

El mensaje no solo apunta al director del penal, sino también a policías y custodios, a quienes exige decidir entre proteger a los internos acusados o a sus propias familias.

Tras la denuncia de Calva Luciano, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó que ya la autenticidad de las imágenes del grupo armado y encapuchado, que amenaza de muerte al director del Centro Penitenciario de Kobén.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]