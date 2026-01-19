Se investiga el origen de un enorme incendio que consumió a decena de vehículos en resguardo en la pensión de “El Venado”, en la sindicatura de Villa Unión en Mazatlán, ya que se reportaron fuertes explosiones.

El fuego que avanzó rápidamente levantó largas columnas de fuego por lo que el siniestro fue visible a varios kilómetros y movilizó a todos los cuerpos de auxilio del municipio de Mazatlán, ante la magnitud.

Los elementos del ejército, resguardaron un amplio perímetro para permitir la libre circulación de los cuerpos de bomberos y las pipas de agua que se sumaron para combatir el fuego que destruyó un gran número de unidades motrices que se encuentran en esta pensión de resguardo de unidades motrices.

Fue necesario restringir la circulación en la carretera que conduce de Villa Unión, al municipio vecino del Rosario y se desalojó a vecinos cercanos, por las densas nubes de humo que se formaron a causa del siniestro.

La Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán destacó que el incendio haya sido provocado con detonaciones de artefactos explosivos, sin embargo, no dio a conocer mayores detalles de los indicios encontrados, en espera que sean los peritos de la Fiscalía General del Estado los que determinen el origen del fuego.

