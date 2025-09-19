Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú, de AMAR a Nuevo León, presentaron la etapa final de Capullos Renace, correspondiente a las áreas de Evaluación y Diagnóstico.

El mandatario estatal destacó que el proyecto es el más bonito de la administración, con el que se garantizará que los menores se desarrollen en un ambiente de mayor comodidad y funcionalidad.

"Para mí, el mejor proyecto de mi Gobierno es sin duda Capullos. Es el que más me ha transformado, es el que más me gusta presumir", aseveró el Gobernador.

En su discurso, García Sepúlveda reflexionó sobre las condiciones en las que se encontraba el lugar, y como en conjunto con su esposa se hicieron el propósito de ofrecer un sitio más digno, no solo para los pequeños, sino también para los trabajadores.

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que este proyecto se convirtió en una misión de vida y con el arranque de la etapa final, se priorizará desde el primer contacto, el trato que y la atención que merecen los menores, con instalaciones completamente equipadas.

"Estos edificios son el corazón de la atención inicial en Capullos, son la puerta de entrada para transformar una vida. Cada espacio que renovaremos tendrá un propósito muy claro: que las niñas, niños y adolescentes crezcan en un lugar digno, que los haga sentirse escuchados, valiosos, y sobre todo, seguros", remarcó la Titular de AMAR a Nuevo León.

Gloria Ivette Bazán Villarreal, Directora General del Sistema DIF Nuevo León, expresó que el área a renovar es el primer refugio de las niñas, niños y adolescentes, con lo que se demuestra que en el Estado el bienestar de los menores es el centro de las acciones de esta administración.

La etapa final consta de nueva plazoleta; renovación de la fachada de Evaluación Mujeres; renovación de la fachada de Evaluación Hombres; una nueva recepción; 43 dormitorios para niñas y 43 para adolescentes en planta alta de dicho edificio.

Asimismo, albergará una nueva área para 65 bebés, 35 recién nacidos y 30 maternales lactantes en la planta baja; nueva área para 10 niñas y niños con discapacidad; y un área más para 13 menores con cuidados especiales, todo en esa misma instalación.

Mientras que en el edificio de Evaluación Hombres contará con 60 nuevos dormitorios para el servicio a 30 niños en planta baja, y 30 para adolescentes en planta alta.

En las zonas exteriores se encuentran las áreas de esparcimiento adecuadas para los menores, así como las casetas de control en accesos de entradas y salidas.