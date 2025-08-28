Culiacán, Sin. A 28 Agosto.- Los seis miembros de una familia, tres de ellos menores de edad que sufrieron golpes, quemaduras, al caerles encima un poste de energía eléctrica, mientras viajaban en un automóvil, en la carretera que conduce a la comunidad de la Bebelama, en el municipio de Guasave, se encuentran estables, sin mayores consecuencias en su salud.

Según la información dada a conocer la noche del miércoles pasado, derivado de una fuerte tormenta que azotó con lluvias y vientos una parte del municipio de Guasave, provocó que un poste de energía eléctrica, cayera contra un automóvil que circulaba en esos momentos, en donde viajaban tres adultos, los gemelos Gianna Zoé y Eithan, de mes y medio de nacidos y otro menor.

Lee también: Muere niña indígena de cuatro años al ser atropellada en Morelos; pedía dinero en los semáforos junto a su tía

Los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar del accidente, sobre la carretera que conduce a la comunidad de la Bebelama, tuvieron que realizar varias maniobras para rescatar a los seis pasajeros, ya que la unidad se precipito a una parte enmontada, llena de vegetación.

Según el reporte que se conoce, es que el conductor de la unidad Oliver Arhat “N”, de 25 años de edad, presenta quemaduras, en su cuerpo, por lo que este, tendrá que permanecer hospitalizado por unos días más, hasta que logre sanar.

En tanto que su esposa Emily “N” de 21 años, el menor Jeremy, de siete años, la señora Dulce “N”, de 40 años y otra mujer joven que viajaba con ellos, serán dados de alta este mismo jueves, al presentar mejoría en sus lesiones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr