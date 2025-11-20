Cuernavaca, Mor.- Esta noche el Pleno del Congreso de Morelos aprobó, por unanimidad, el Paquete Económico 2026, sin ninguna observación en lo general y tampoco en lo particular. La gobernadora Margarita González Saravia celebró el acuerdo parlamentario, al considerar que esta decisión reafirma un compromiso compartido con el desarrollo económico y social del estado.

“Celebro y reconozco el trabajo de las y los diputados de la LVI Legislatura por la aprobación unánime del Paquete Económico 2026, lo que fortalecerá el desarrollo económico y social de nuestro estado”, puntualizó.

La propuesta que entregó el Poder Ejecutivo considera un presupuesto de 41 mil 362 millones de pesos, que representa un 8.3% de incremento con respecto al ejercicio que transcurre.

En su entrega, el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, adelantó nuevos impuestos en la enajenación de inmuebles, hospedaje de uso y goce de inmuebles, servicios profesionales y actividades empresariales.

Además de colocar esas propuestas en el paquete económico, el secretario de despacho afirmó que atendieron la recomendación para fortalecer las contribuciones del Estado y colocaron 10 impuestos vigentes que podrían tener una evolución progresiva.

Salazar Acosta recordó que actualmente Morelos tiene una dependencia con el Gobierno Federal superior al 90%, y la intención es subir uno o dos puntos porcentuales de manera gradual, cada año, pero insistió que todo esta sujeto al análisis que realicen los diputados.

"Hemos generado un proyecto de presupuesto tanto de egresos como de Ley de Ingresos acorde a las recomendaciones federales de disciplina y de prudencia. Estamos haciendo proyecciones que van del 4 y 5% con respecto al ejercicio actual”, explicó el secretario de despacho.

