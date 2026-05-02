Pachuca.- Una mujer policía resultó lesionada por proyectil de arma de fuego durante la intervención de un sujeto que pretendía quitarse la vida en el fraccionamiento Villa Magna en Tizayuca, Hidalgo, donde también amenazaba con un arma blanca a transeúntes y a su propia familia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio informó que atendió un reporte de vecinos del fraccionamiento quienes señalaban que un sujeto, presuntamente bajo los influjos de alguna sustancia o en estado alterado, se encontraba autolesionándose y ponía en riesgo su vida.

Además, el hombre intentaba agredir a las personas presentes y a sus familiares, por lo que agentes de Seguridad Pública acudieron al sitio, donde lo encontraron fuera de control. Ante ello, se aplicaron los protocolos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

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Se indicó que se privilegió la protección de la integridad de terceros y del propio personal operativo, por lo que, tras agotar los mecanismos de persuasión y control, se realizó un uso progresivo de la fuerza.

Durante la intervención, testigos señalaron que uno de los agentes de seguridad realizó un disparo al suelo; sin embargo, la bala lesionó a su compañera.

La agente fue trasladada a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada, mientras que el agresor fue asegurado y trasladado bajo custodia al Hospital General de Zona número 36, en Pachuca, para su valoración médica.

Asimismo, se dio a conocer que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, y se reiteró que la actuación se llevó a cabo conforme a la normatividad vigente.

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afcl