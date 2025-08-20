Kanasín, Yucatán.- Una fuerte movilización policiaca se registró en la colonia Mulchechén de este municipio, luego de que vecinos amenazaron con linchar a un sujeto, quien había lanzado piedras contra al menos siete autos y varias casas.

Los hechos ocurrieron en la calle 58 D del fraccionamiento Hacienda Mulchechén, cuando un hombre, al parecer drogado, lanzó piedras a los autos y predios que encontraba a su paso.

Al escuchar el ruido, las familias salieron de sus domicilios, dando aviso a las autoridades, sin embargo, el sujeto se encerró en su casa.

Lee también: Aseguran diversas sustancias químicas, armas de fuego y equipo táctico en Sinaloa; detienen a un civil

Un hombre al parecer drogado lanzó piedras a los autos y predios que encontraba a su paso. Foto: Especial

Por ello, los vecinos ingresaron al predio del sujeto, lo sacaron con violencia, lo amarraron a un poste y amenazaron con prenderle fuego.

Al lugar arribó la Policía de Kanasín, pero no pudo con la muchedumbre enardecida por lo que solicitaron apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, (SSP) cuyos agentes convencieron a los vecinos de entregarles al detenido, mismo que fue llevado a la cárcel, y se pidió a los afectados que interpusieran sus denuncias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr