Durante un enfrentamiento a tiros con un grupo de sujetos armados, elementos de la policía estatal de Colima abatieron a dos presuntos delincuentes; uno de ellos fue identificado como “Huesos”, presunto sicario con un largo historial con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo (SSPC) informó que los sujetos abatidos y cuatro más que escaparon se dirigían a perpetrar un homicidio en las primeras horas del jueves cuando fueron sorprendidos.

Indicó que se recibió un reporte sobre hombres armados y cuando una patrulla arribó al lugar, los policías fueron agredidos a tiros desde dos vehículos que se dieron a la fuga en distintas direcciones, sin embargo otra patrulla llegó en apoyo por lo que se generó un segundo tiroteo.

Lee también Jueza libera a 3 detenidos supuestamente ligados a red de huachicol en NL; estaban señalados de vínculos con "El Titán" del Cártel del Noreste

Uno de los vehículos de los agresores se impactó y sus ocupantes bajaron disparando contra los policías que repelieron la agresión y lograron abatir a ambos atacantes.

Los elementos estatales aseguraron el auto y más tarde localizaron el segundo vehículo que dejaron abandonado el resto de los sicarios.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr