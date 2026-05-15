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Durante un enfrentamiento a tiros con un grupo de , elementos de la policía estatal de abatieron a dos presuntos delincuentes; uno de ellos fue identificado como “Huesos”, presunto sicario con un largo historial con el .

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo (SSPC) informó que los sujetos abatidos y cuatro más que escaparon se dirigían a perpetrar un homicidio en las primeras horas del jueves cuando fueron sorprendidos.

Indicó que se recibió un reporte sobre hombres armados y cuando una patrulla arribó al lugar, los fueron agredidos a tiros desde dos vehículos que se dieron a la fuga en distintas direcciones, sin embargo otra patrulla llegó en apoyo por lo que se generó un segundo tiroteo.

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Uno de los vehículos de los agresores se impactó y sus ocupantes bajaron disparando contra los policías que repelieron la agresión y lograron abatir a ambos atacantes.

Los elementos estatales aseguraron el auto y más tarde localizaron el segundo vehículo que dejaron abandonado el resto de los sicarios.

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jecg/cr

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