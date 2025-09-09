León, Gto.- La policía municipal Cristina Ibarra, lesionada en la explosión del transformador de la Comisión Federal de Electricidad el 6 de septiembre de 2025, en la Zona Centro de León, recibirá atención en un hospital para pacientes quemados, en el estado de Jalisco.

Este martes, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos visitó a la oficial en la sala de cuidados intensivos de la clínica T1 del IMSS.

La alcaldesa señaló que el estado de salud de la oficial es reservado, y evitó dar detalles. “Ella probablemente entre hoy y mañana será trasladada a una unidad especializada de quemados y lo más seguro es que sea a Guadalajara".

El traslado está previsto por vía terrestre con cuidados particulares en una unidad de cuidados intensivos, para que pueda estar en las mejores condiciones y no ponerla en riesgo; la paciente estará acompañada de un médico, un enfermero y un familiar.

La tarde del sábado pasado ocurrió el estallido del transformador subterráneo ubicado en la calle Juárez y Reforma; aceite hirviendo salió disparado de la caja y envolvió a la oficial, empleados de negocios cercanos y personas que transitaban por la vía.

En el hecho, once personas más resultaron heridas.

Alejandra Gutiérrez comentó que también visitó a otras personas afectadas por la explosión. Dijo que se apoyará en todo lo necesario a la familia de la policía y al resto de los lesionados.

La alcaldesa dijo que pidió a la CFE que haga un diagnóstico de los transformadores que hay en la Zona Centro, similares al que explotó y que se tomen la previsión que corresponde.

La edil rechazó que este lunes se haya presentado una segunda explosión, ante la alarma de comerciantes del lugar que observaron la presencia de personal de la CFE y Protección Civil realizando maniobras en un transformador.

“Lo que sucedió es que se están haciendo cambios de equipo. Estamos apoyando con Protección Civil y Bomberos para las maniobras y están retirando equipos”, explicó.

