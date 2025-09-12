Pachuca.- Pobladores del municipio de Tlaxcoapan, en el estado de Hidalgo, incendiaron una vivienda ubicada en el barrio La Vía, la cual señalaron como guarida de presuntos delincuentes.

Esta tarde, vecinos de la zona decidieron ingresar al domicilio tras acusar que, en diversas ocasiones, habían denunciado ante las autoridades que en el lugar se resguardaban varios sujetos, además de que se observaban actividades sospechosas.

De acuerdo con testimonios, la falta de atención por parte de las autoridades derivó en que la población actuara por cuenta propia. Presuntamente, un joven de alrededor de 22 años, originario del municipio de Ajacuba, logró escapar del sitio y denunció haber permanecido secuestrado durante tres días.

El hombre presentaba diversos golpes, por lo que fue auxiliado tanto por los vecinos como por elementos de seguridad que arribaron al lugar.

Al ingresar al inmueble, los pobladores localizaron a un hombre que intentó huir, sin embargo, fue detenido y entregado a las autoridades, quienes lo mantienen bajo custodia.

De igual manera, personal de Protección Civil acudió para sofocar el incendio y evitar que se propagara a construcciones aledañas. Paralelamente, se inició una carpeta de investigación con el fin de esclarecer los hechos y determinar si el inmueble era utilizado como casa de seguridad por grupos delictivos.

dmrr/cr