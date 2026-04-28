Juchitán, Oax. – Pobladores de esta ciudad y de Unión Hidalgo, se manifestaron por separado contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los constantes apagones que se han registrado en esta temporada de intenso calor.

En la población zapoteca de Unión Hidalgo, los habitantes de diferentes barrios cansados de los apagones que generan afectaciones a sus electrodomésticos y medicamentos, “tomaron” la oficina de la CFE.

Mientras que, en esta ciudad zapoteca, vecinos de la séptima sección protestaron frente al acceso principal de la oficina operativa de la CFE ubicada a un costado de la carreta Transístmica, donde denunciaron que los apagones son constantes.

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Una mujer dijo que vende cenas en la calle y compra carne y quesillo para la semana, pero con los “cortes” de luz, todo se echa a perder. Otra persona denunció que un frasco de insulina se le echó a perder.

No es posible, dijeron, que la CFE no tome sus previsiones con la llegada del calor y arregle sus líneas y transformadores. Las autoridades de CONAGUA han dicho que cotinuarán temperaturas de hasta 42 grados en el Istmo.

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