Más Información

FGR investiga caso CIA en Chihuahua; Maru Campos dijo desconocer operación con agentes de EU, señala Harfuch

FGR investiga caso CIA en Chihuahua; Maru Campos dijo desconocer operación con agentes de EU, señala Harfuch

Vicente Carrillo Fuentes negocia acuerdo de culpabilidad con EU; siguiente comparecencia de "El Viceroy" será en julio

Vicente Carrillo Fuentes negocia acuerdo de culpabilidad con EU; siguiente comparecencia de "El Viceroy" será en julio

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

"El Jardinero" operaba una red de extorsión contra transportistas de carga: Harfuch; detectan "rutas ilegales" del CJNG

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Juchitán, Oax. – Pobladores de esta ciudad y de Unión Hidalgo, se manifestaron por separado contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a los que se han registrado en esta temporada de intenso calor.

En la población zapoteca de Unión Hidalgo, los habitantes de diferentes barrios cansados de los apagones que generan afectaciones a sus electrodomésticos y medicamentos, “tomaron” la oficina de la CFE.

Mientras que, en esta ciudad zapoteca, vecinos de la séptima sección protestaron frente al acceso principal de la oficina operativa de la CFE ubicada a un costado de la , donde denunciaron que los apagones son constantes.

Lee también

Una mujer dijo que vende cenas en la calle y compra carne y quesillo para la semana, pero con los “cortes” de luz, todo se echa a perder. Otra persona denunció que un frasco de insulina se le echó a perder.

No es posible, dijeron, que la CFE no tome sus previsiones con la llegada del calor y arregle sus líneas y transformadores. Las autoridades de han dicho que cotinuarán temperaturas de hasta 42 grados en el Istmo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]