Como parte de las acciones para contener el derrame de hidrocarburo derivado de una fuga en el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica - Madero, en Veracruz, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este martes 650 metros adicionales de barrera oleofílica, reforzando así el cerco ambiental implementado en la zona.
A través de un comunicado destacó que con esta acción, se suman a las dos barreras previamente colocadas para contener la sustancia en el afluente. Hasta el momento, se han recuperado más de 180 mil litros de hidrocarburo.
También anunciaron que se ha iniciado la instalación de ocho barreras contiguas en los brazos del río Tuxpan, para evitar la dispersión del material contaminante.
El operativo desplegado en la zona cuenta con la participación de alrededor de 620 elementos, entre ellos:
- 200 trabajadores especializados de Pemex
- 300 elementos de la Secretaría de Marina
- 50 integrantes del gobierno estatal y municipal
- 70 técnicos de empresas privadas especializadas en atención a emergencias ambientales
Simultáneamente, se desarrollan las maniobras de reparación del oleoducto afectado, trabajos que, de acuerdo con Pemex, concluirán durante el transcurso de este día, permitiendo que las operaciones en el ducto puedan reiniciarse en las próximas horas.
aov/cr
