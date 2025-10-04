Mérida, Yucatán. - Ante el paro de operadores por la falta del pago de sus salarios por parte de las empresas concesionarias, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) puso en marcha un operativo emergente en Mérida con la incorporación de 20 autobuses convencionales y 20 vans en un nuevo operativo emergente para atender la ruta “Circuito Metropolitano”, una de las de mayor demanda en la capital yucateca.

Es la tercera ocasión en que la instancia reguladora del transporte en la entidad interviene de esta manera para evitar que miles de usuarios se queden sin servicio.

En las dos ocasiones anteriores, se implementó un plan emergente porque empresarios transportistas retiraron sus unidades de circulación al argumentar que no tenían recursos suficientes para cubrir el costo del combustible ante los atrasos de la ATY para pagarles los subsidios por el servicio.

Y es que el sistema de transporte “Va y Ven” atraviesa por una crisis financiera porque no capta los suficientes ingresos económicos que garanticen su operación con números negros.

Lo anterior ha obligado al Gobierno de Yucatán a desembolsar partidas extraordinarias para oxigenar a la Agencia de Transporte.

En este nuevo episodio, operadores de la ruta “Circuito Metropolitano” decidieron parar labores en protesta porque no se les pagó su salario.

La ATY reaccionó incorporando una veinte de viejos autobuses y otro tanto igual de camionetas que se utilizan como taxis colectivos para atender esta crisis.

Además, canceló el uso de tarjetas inteligentes y, como ocurría antes, se retomó el pago en efectivo, con una tarifa general de 10 pesos y tarifa social de 5 pesos.

Las unidades de apoyo se utilizarán en la ruta el Circuito Metropolitano, brindando servicio en los mismos trayectos, paraderos y horarios habituales para mantener la cobertura y reducir las afectaciones a las y los usuarios.

Sobre el paro de los choferes, la ATY informó que el pago correspondiente a la empresa operadora se realizó el pasado miércoles 1 de octubre.

Debido a una carga operativa en el sistema del banco, este informa que los recursos se verán reflejados hasta el lunes 6 de octubre, lo que ha ocasionado afectaciones en el servicio.

