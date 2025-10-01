Más Información

Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo; dictamen es turnado al Pleno

Avanza en comisiones del Senado reforma a Ley de Amparo; dictamen es turnado al Pleno

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Inician reparación de grieta en puente de La Concordia, en Iztapalapa

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Fallece Jane Goodall, científica que dedicó su vida a los chimpancés

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

Mexicanos rumbo a Gaza "preparados para el asalto"; denuncian intercepción por parte de Israel

Tinum, Yucatán.- Padres de familia de la Secundaria Técnica No. 29, en este municipio, cerraron el plantel en protesta por la en asignaturas como Química y Física, problema que se presenta desde el pasado ciclo escolar.

Además, exigen la construcción de un domo escolar, ya que los jóvenes no cuentan con un espacio adecuado para sus actividades físicas y escolares.

Como parte de la manifestación, los padres impidieron el acceso a los alumnos y docentes, colocando candados en los portones y exigiendo la de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

Lee también

Los inconformes señalaron que sus hijos llevan más de un ciclo sin recibir clases completas en varias materias, lo que ha afectado seriamente su preparación académica.

Sobre la construcción del domo, señalaron que es urgente, pues actualmente los estudiantes no cuentan con un espacio adecuado para hacer deporte o eventos cívicos.

Lamentaron que los alumnos que egresaron el ciclo pasado no salieron bien preparados y “lo mismo está ocurriendo ahora con los que apenas iniciaron”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses