Tinum, Yucatán.- Padres de familia de la Secundaria Técnica No. 29, en este municipio, cerraron el plantel en protesta por la falta de maestros en asignaturas como Química y Física, problema que se presenta desde el pasado ciclo escolar.

Además, exigen la construcción de un domo escolar, ya que los jóvenes no cuentan con un espacio adecuado para sus actividades físicas y escolares.

Como parte de la manifestación, los padres impidieron el acceso a los alumnos y docentes, colocando candados en los portones y exigiendo la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).

Lee también Dos detenidos en Aguascalientes por violencia familiar contra madre y abuela

Los inconformes señalaron que sus hijos llevan más de un ciclo sin recibir clases completas en varias materias, lo que ha afectado seriamente su preparación académica.

Sobre la construcción del domo, señalaron que es urgente, pues actualmente los estudiantes no cuentan con un espacio adecuado para hacer deporte o eventos cívicos.

Lamentaron que los alumnos que egresaron el ciclo pasado no salieron bien preparados y “lo mismo está ocurriendo ahora con los que apenas iniciaron”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr