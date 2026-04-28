Veracruz. - Durante el primer trimestre del año, el Organismo Público Local Electoral (OPLE Veracruz), ha aplicado el 18 por ciento de su presupuesto, recursos que sirvieron para la organización de la elección extraordinaria del municipio de Tamiahua y gastos de las asambleas constitutivas de partidos políticos.

En sesión ordinaria del Consejo General OPLE Veracruz, se presentaron los informes finales de las comisiones del Proceso Electoral Local Extraordinario, se aprobó la ejecución de multas a los partidos políticos PAN, PRI, MC y Morena y se presentó el informe del gasto público.

El Secretario Ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, dijo que este informe abarca los gastos respecto de la elección extraordinaria del municipio de Tamiahua y los gastos respecto de las asambleas constitutivas de partidos políticos.

“Es importante que la ciudadanía sepa que de enero a marzo se han ejercido 120 millones 983 mil 693 pesos, lo que equivale hasta este momento, en este trimestre, a un 18.17 por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado para ese ejercicio fiscal”.

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En tanto, la consejera presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales, señaló que cuando está en el debate público el tema del uso de los recursos públicos asignados a los Organismos Públicos Locales, en el OPLE Veracruz se tiene una política muy estricta respecto al uso eficiente, austero y racional del gasto público.

Durante la misma sesión, se presentó el informe sobre el procedimiento de liquidación del extinto partido político local “Todos por Veracruz”, correspondiente al mes de marzo de 2026, el cual continúa sin incidencias administrativas relevantes.

Durante esta sesión ordinaria, la Secretaría Ejecutiva presentó al Consejo General el informe respecto de las resoluciones que competen al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, dictadas por los órganos jurisdiccionales.

Y hubo informes a las quejas y/o denuncias, medidas cautelares y procedimientos de remoción; y personas condenadas y sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivado de las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales y el OPLE Veracruz.

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