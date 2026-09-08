Estados | 08-09-26 | 16:33 |

Pachuca, Hgo. - Estudiantes de la , ubicada en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, exigieron una investigación exhaustiva por la José Antonio Salgado Aparicio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes en un camino de terracería.

De acuerdo con los normalistas, el lunes por la mañana fue localizado sin vida en un camino que conduce hacia la colonia El Nueve, en el punto conocido como “El Rinconcito”. Aseveraron que la víctima presentaba , por lo que exigieron que se inicie una investigación por homicidio para determinar las circunstancias de su muerte.

Los estudiantes de esta normal lamentaron el asesinato y destacaron que José Antonio formaba parte de su comunidad y compartía con ellos espacios de lucha estudiantil.

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Exigieron a las autoridades que se establezca una línea de investigación que permita determinar el móvil del asesinato y reclamaron transparencia en los avances del caso.

También pidieron evitar especulaciones que afecten la dignidad y el nombre del estudiante. Los normalistas exigieron justicia ante lo que calificaron como un “cobarde asesinato”.

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Además, se realizaron actos de despedida en su memoria al interior del plantel, donde su muerte causó consternación entre la comunidad estudiantil.

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JACL

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