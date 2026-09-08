[Publicidad]
Pachuca, Hgo. - Estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”, ubicada en el municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo, exigieron una investigación exhaustiva por la muerte del estudiante José Antonio Salgado Aparicio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes en un camino de terracería.
De acuerdo con los normalistas, el lunes por la mañana fue localizado sin vida Salgado Aparicio en un camino que conduce hacia la colonia El Nueve, en el punto conocido como “El Rinconcito”. Aseveraron que la víctima presentaba lesiones provocadas por arma blanca, por lo que exigieron que se inicie una investigación por homicidio para determinar las circunstancias de su muerte.
Los estudiantes de esta normal lamentaron el asesinato y destacaron que José Antonio formaba parte de su comunidad y compartía con ellos espacios de lucha estudiantil.
Lee también FGR asegura 12 mil 900 litros de mezcla de hidrocarburos en Hidalgo; detienen a cuatro personas
Exigieron a las autoridades que se establezca una línea de investigación que permita determinar el móvil del asesinato y reclamaron transparencia en los avances del caso.
También pidieron evitar especulaciones que afecten la dignidad y el nombre del estudiante. Los normalistas exigieron justicia ante lo que calificaron como un “cobarde asesinato”.
[Publicidad]
Además, se realizaron actos de despedida en su memoria al interior del plantel, donde su muerte causó consternación entre la comunidad estudiantil.
Hidalguenses deportados de EU son enviados al sureste mexicano; situación dificulta su traslado: Atención al Migrante
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Detienen a 7 personas por despojo de un inmueble en Azcapotzalco; cambiaron chapas y agredieron a los habitantes
Estados
Tlaxcala presenta candidatura para ser la Ciudad Americana del Deporte 2027; está respaldada por inversión de alrededor de 675 mdp
Estados
Michoacán invierte 10 mdp en 10 mil guitarras de Paracho para secundarias
Estados
Reconocen grave inseguridad en carreteras de Hidalgo; avanzan en acciones que permitan mayor seguridad en autopista Arco Norte
Al día
"El PRIAN se quiere reagrupar, pero les ganamos en preferencias": Ariadna Montiel
Espectáculos
Miroslava Montemayor sorprende con icónico outfit en el regreso de la Champions League
Viral
¡Pánico! Un leopardo herido atacó a un rescatista durante operativo en India
Espectáculos
La vez que a Azalia “La Negra” Ojeda de La Granja VIP fue detenida en Atizapán