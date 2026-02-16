Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, no descarta buscar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la gubernatura del estado, en las elecciones del próximo año, pero deja la decisión al actual gobernador, Mauricio Kuri.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el panista afirma que su primer compromiso es con los queretanos y con el ejercicio de hacer un buen gobierno, y en segundo lugar, está su compromiso con el Partido Acción Nacional, reitera.

El alcalde también destaca los logros en materia de seguridad e inversión dentro del municipio.

Lee también Vinculan a proceso a 30 del Cártel de los Salazar en Querétaro; operaban red de extorsión y narcomenudeo

¿Qué garantías otorga el municipio de Querétaro a inversionistas y turistas para ser referente de desarrollo?

—Hay dos componentes que creo que hacen la diferencia y explican por qué Querétaro tiene muy buenos indicadores y evaluaciones a nivel nacional, y que se reflejan en inversión, tanto de empleo como turística. El primer tema es la seguridad; sabemos que la mayor carta de presentación que tiene Querétaro, y que es nuestro mayor factor de atracción, es la seguridad que se vive.

Nosotros hemos hecho una inversión importante en blindaje de nuestras corporaciones que, creo, ha sido clave. Policías municipales y policías estatales blindadas. Hacemos controles de confianza cada seis meses, evaluaciones de desempeño cada seis meses.

También hay coordinación muy puntual con el gobernador Mauricio Kuri, con la policía estatal, con el fiscal general del estado, con el Ejército y la Guardia Nacional. Podemos decir que los indicadores muestran que tenemos muy buenos índices de seguridad.

Lee también Legisladores de MC y PAN en Sonora exhortan proteger el Golfo de California; piden revisión integral a gasoductos

A nivel nacional, el crimen busca infiltrarse en todos los niveles de gobierno. ¿Cómo blinda a su administración?

—Es una de mis mayores prioridades y que, personalmente, monitoreo todos los días. Por un lado está el tema de no permitir que la delincuencia organizada llegue, primero, a la policía, y también a los trabajadores del municipio. Por eso diseñamos mecanismos de controles de confianza y evaluación de desempeño que medimos cada seis meses.

Somos número uno a nivel nacional en certificación policial. Nuestros policías acreditan sus controles de confianza y quien no lo acredite, se separa del cargo; es una manera de evitar que se infiltre la delincuencia en nuestras corporaciones.

Lee también Oposición acusa que brote de sarampión es culpa de la 4T; acusan que dejó de comprar vacunas

¿Cómo impulsa su administración la infraestructura y el ingreso de industria?

—A Querétaro llegan 120 personas a vivir todos los días. Hemos hecho una política muy rigurosa de cero cambios de uso de suelo, de no urbanizable a urbanizable, respetando nuestras áreas naturales protegidas y que los desarrollos que se instalen sean sobre los polos ya autorizados, donde la autoridad pueda garantizar servicios, donde pueda garantizar buenas avenidas, buenas calles, alumbrado público, agua, seguridad.

En materia de inversión, tan sólo en 2025 recibimos 9 mil millones de pesos en inversión privada. Han llegado empresas japonesas, coreanas, estadounidenses a las que nosotros les facilitamos trámites. Procesos que tardaban meses, están tardando semanas; procesos que tardaban semanas, tardan días, y muchos los hemos digitalizado.

Lee también Vecinos alistan contrapropuesta para obras de mitigación del Tren México-Querétaro

¿Le interesa buscar la candidatura del PAN al gobierno?

—La verdad es que tengo el gran honor de que el gobernador ha dicho que soy una de sus cartas rumbo a la candidatura a la gubernatura, y claro que yo correspondo a esa consideración que me hace el gobernador, le agradezco, la correspondo trabajando todos los días con gobernar bien la ciudad de Querétaro.

Él lo ha comentado muchas veces: la mejor carta de presentación que un político puede tener es que la tarea que se le encomienda quede cumplida. Por eso no me distraigo en encuestas, en temas de campañas ni electorales; busco dar resultados, y mi futuro político depende del gobernador Mauricio Kuri.

Al gobernador le debo el apoyo para ganarme el favor de la gente y hoy estar en la presidencia municipal de Querétaro, por eso estoy concentrado en gobernar bien lo que a mí me toca.